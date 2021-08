Fue encontrado en llamas el auto que delincuentes utilizaron en intento de secuestro a joven

El vehículo, previo al intento de rapto, había sido denunciado como robado.

Este martes de noche fue encontrado prendido fuego el auto que delincuentes que intentaron secuestrar a una joven en el barrio Brazo Oriental utilizaron durante el hecho.

Vecinos de la zona de General Flores y José Belloni, en Piedras Blancas, hallaron el vehículo en llamas, pero nadie logró ver quién había dejado el coche en el lugar o quién inició el fuego.

Bomberos concurrió al lugar y apagó el incendio, mientras que Policía Científica perició el auto y logró determinar que había sido el utilizado en el intento de secuestro. El vehículo había sido denunciado como robado días atrás.

Este lunes de noche, alrededor de las 20:15 horas, una joven de 25 años salió del gimnasio rumbo a su casa.

Según relató la víctima a Telemundo, cuando caminaba por la vereda de la calle Francisco Labandeira, pasó un auto de alta gama, frenó, y varios hombres se bajaron.

"Cuando se acercan, yo pensé que me iban a robar. Tiré el celular y me dijeron: 'no, el celular no, lo que queremos hacer es llevarte a vos'. Entonces me agarré fuerte de la reja y empecé a cinchar", contó la joven, que prefirió no ser identificada.

Los gritos de la joven hicieron que los delincuentes huyeran del lugar, pero el hecho quedó registrado en cámaras de seguridad que avalan el relato de la mujer.