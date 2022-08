"Fue horrible, se vino todo de golpe": el relato de un trabajador que estaba en el Punta Shopping al momento del incendio

"Entre el humo no sabíamos para donde salir, por suerte podemos contar que estamos todos vivos", indicó.

Personal de mantenimiento se encontraba dentro del Punta Shopping cuando empezó el incendio en Tienda Inglesa. Sergio Antúnez, uno de los trabajadores que estaba dentro, contó a Telemundo como fue la situación.

"Me enteré el mismo día porque estaba trabajando en mantenimiento, fue horrible porque se vino todo de golpe", expresó.

Antúnez señaló que la situación fue "complicada". "Entre el humo no sabíamos para donde salir, pero por suerte podemos contar que estamos todos vivos", agregó.

El trabajador comentó que rápidamente se llenó de humo y no tenían visibilidad. "El fuego era impresionante", señaló y comentó que en mantenimiento había alrededor de ocho personas.

"Cuando se nos convoca a presentarnos ya había llegado Bomberos y lo que había era mucho humo. Se ve que no se dieron cuenta que el fuego se había pasado para los depósitos de Tienda Inglesa", expresó.

Este viernes habrá una movilización en la zona del shopping a las 14 horas. "El sindicato nos va a dar las herramientas y nos dirá cómo va la situación. Hoy por hoy estamos trabajando, mantenimiento, seguridad sigue trabajando, limpieza lamentablemente no porque no se puede entrar a limpiar, pero aún no se ha comunicado nada de que vamos al seguro", sentenció.