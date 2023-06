"Fue muy fuerte": el relato de Gandini que, con 16 años, fue testigo de lo que ocurrió la noche que asesinaron a "las muchachas de abril"

"El gobierno va a estar y va a estar representado con la jerarquía de la vicepresidenta de la República (Beatriz Argimón) y eso es suficiente y punto", expresó sobre el acto de este jueves.

El senador del Partido Nacional Jorge Gandini se refirió al acto reparatorio del Estado por los asesinatos de "las muchachas de abril" que se realizará este jueves en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.

"El Estado debe cumplir. Yo voy a estar presente", aseguró el legislador blanco en una rueda de prensa. Dijo, en este sentido, que tienen "una obligación" y son "respetuosos del derecho nacional e internacional en el acuerdo o sin él".

"Yo voy a estar porque estuve esa noche de abril del 74, porque ese hecho se generó exactamente en frente a mi casa", narró Gandini, que en ese momento tenía 16 años y estaba con sus dos hermanos y un amigo. "Nuestros padres no estaban y por las rendijas de una persiana de Mariano Soler 3121 (Brazo Oriental) fuimos testigos relativamente cercanos de ese enfrentamiento que duró mucho rato", agregó.

El senador aclaró que "capaz con el tiempo y el miedo de escuchar tan cerca las balas" ese hecho "pudo haber parecido más largo de lo que fue". Más allá de esto, recordó: "Fue un largo enfrentamiento armado de adentro hacia afuera y de afuera hacia dentro".

"Era la curva de Mariano Soler y Ramón de Santiago, al lado del almacén, donde vivía un grupo de vecinos que no conocíamos y que se enfrentaron aquella noche con las fuerzas conjuntas, que coparon el barrio, nuestras azoteas, el corte de tránsito", detalló. "Cómo se ultimaron aquellas personas finalmente no lo sé, no lo vi", agregó.

Aseguró que rememora "perfectamente" que allí hubo un enfrentamiento con este grupo de vecinos, que "obviamente" eran "miembros del MLN-Tupamaros en aquel momento". Indicó que buscaban a "un vecino varón, que no estaba en ese momento y que apareció en pleno enfrentamiento en una moto, en una Vespa".

Recordó que ese vecino "advirtió la situación, dio vuelta y se fue; se fugó a la Argentina". Y, luego, agregó: "Dicen que después desapareció allá".

"La gente no sabía qué pasaba, era tarde, de noche. Fue muy fuerte, muy impactante. Porque tuvo consecuencias además en los entornos", aseguró.

Además, Gandini sostuvo que si bien era "gente poco conocida porque se vinculaba poco eran vecinos también". En esta línea, destacó: "Muchachas jóvenes que iban al mismo almacén, que conocíamos de la vuelta. Y esas cosas que sorprenden e impactan y que además dan mucho miedo. La verdad, mucho miedo".

Por otro lado, Gandini fue consultado por las ausencias que habrá en el acto de este jueves, entre ellas, la del presidente Luis Lacalle Pou y de los representantes de Cabildo Abierto. "El gobierno va a estar y va a estar representado con la jerarquía de la vicepresidenta de la República (Beatriz Argimón) y eso es suficiente y punto. Después cada uno en su sensibilidad debe definir cómo se para frente al hecho", consideró.

"Si nosotros formamos parte de organismos internacionales, debemos respetar sus decisiones. Más allá de cómo cada uno sienta esas decisiones. No es para mí más que eso y en ese acto de respeto voy a a estar hoy de tarde pero no más que eso", concluyó.