"Fue todo nuevo porque la mayoría de nosotros no accedía a una computadora", recordó la alumna que recibió la primera Ceibalita

Micaela Rodríguez fue la primera estudiante de la localidad de Cardal (Florida) en recibir la computadora del Plan Ceibal cuando tenía nueve años.

El Correo Uruguayo presentó este lunes en el Parlamento un sello en homenaje al expresidente Tabaré Vázquez por la creación del Plan Ceibal.

Del homenaje participaron diferentes autoridades y también se hizo presente Micaela Rodríguez, quien fue la primera alumna de la localidad de Cardal (Florida) en recibir la computadora del Plan Ceibal cuando tenía nueve años, en el año 2007.

"Me acuerdo del momento, cuando llegué a la escuela había mucha gente y mi maestra me dijo que el presidente me iba a entregar la primera computadora", expresó la joven, ahora de 24 años.

"Desde ese momento fue todo nuevo porque la mayoría de nosotros no accedía a una computadora", agregó sobre la denominada "Ceibalita".

Según contó, en los primeros años fue un cambio, trabajaron con ella y la maestra trataba de darles un espacio para estar con la computadora. "Si bien todos la llevábamos a nuestra casa, no todos accedíamos a Internet. En el momento lo que nos interesaba era explorar y buscar cosas nuevas que buscábamos en un libro", señaló.

Además, sostuvo que es una "muy buena" herramienta para la educación. "En la pandemia fue indispensable que los niños tengan una computadora porque no tenían otra manera de acceder a un material", manifestó.