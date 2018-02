Fuecys anunció que replanteará una serie de medidas ante el asesinato de joven cajera

La Federación Uruguaya de Empleados de Comercios y Servicios, que realizó un paro de 24 horas este domingo, anunció que aún sigue latente la preocupación por la salud del guardia de seguridad que fue herido en el mismo asalto en el que fue asesinada Florencia Cabrera, la cajera del supermercado de 26 años. Esquirlas de bala le afectaron la columna vertebral.

En relación al protocolo de medidas de seguridad volverán a plantear condiciones que garanticen el mejor desempeño de sus tareas. “Vamos a hacer un trabajo cada vez más profundo para retirar el efectivo de los locales comerciales. Ese es uno de los puntos”, dijo Fabio Riverón, presidente de Fuecys.

“Queremos ser claros en que no estamos a favor de fortalecer el armamento, para nosotros ese es un escenario totalmente descartado. No va por ahí, para tener armas está la Policía y nosotros no somos de los que decimos que la Policía no hace su trabajo. Sí creemos que podemos intercambiar datos sobre el tema del patrullaje para fortalecerlo en algunas zonas y en algunos horarios”, agregó Riverón.