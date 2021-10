Funcionario judicial y abogado fueron a comunicar prórroga de desalojo, los amenazaron con matarlos y les dispararon dos veces

"Nunca esperaba que me pasara una cosa así", afirmó el funcionario del juzgado de Santa Rosa.

Milton Carrión tiene 62 años y es funcionario del juzgado de Santa Rosa, en el departamento de Canelones, desde 1988. El 23 de setiembre al mediodía se dirigió a una vivienda que estaba siendo ocupada junto al abogado del demandante que pedía el desalojo. Le iban a comunicar que estaban dispuestos a darle una prórroga para que terminara de sacar las pertenencias.

Al llegar a la casa ubicada en Luis Alberto de Herrera y Canelones se encontraron con un hombre que amenazó desde un principio con matarlos.

"Con insultos, con todo tipo de agravios. Incluso nos decía que nos fuéramos, que nos iba a matar", contó Carrión a Telemundo. El alguacil del juzgado de Santa Rosa contó que el hombre hacía ademanes al bolsillo.

"En un momento esta persona saca el arma y le apunta directamente a la cabeza del abogado, diciéndole que la casa es de él, que nadie lo va a sacar, que nos fuéramos, que nos iba a matar. Después me apunta a mí a la cabeza y hacía ademanes con el arma apuntándonos al pecho, a todo el cuerpo", relató el funcionario judicial.

En determinado momento, cuando Carrión le iba a explicar en lo que consistía el procedimiento y le dijo que se tranquilizara, el hombre sacó un arma y disparó a los pies. "El susto fue tan grande que lo que hice fue decirle al abogado 'vámonos y hacemos la denuncia'", aseguró. "Este tipo estaba apuntando en la cabeza al abogado. En ese momento siento otro disparo y bueno, pensé que lo había matado. Cuando me doy vuelta veo que el abogado estaba bien, que no había tenido problema y tratamos de salir lo más rápido posible de allí", agregó.

"Fue algo que no se esperaba, algo muy bravo hasta de contar, hasta fue hace unos días y todavía me pongo nervioso. Nunca esperaba que me pasara una cosa así", afirmó.

El hombre fue condenado por un delito de desacato espacialmente agravado, violencia privada especialmente agravado, porte y tenencia de armas en lugares públicos y un delito de disparo de arma de fuego. Según informó El Observador, la Fiscalía constató que el hombre tiene problemas psiquiátricos lo que le ocasionó que perdiera el trabajo. Tras notarlo arrepentido y que se trataba de un delincuente primario, la jueza lo condenó a 10 meses de libertad a prueba. También emitió una orden de restricción y no podrá acercarse a sus víctimas a un radio menor de 500 metros.