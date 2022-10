FUS evalúa paro nacional de 24 horas por negociación colectiva y 86 trabajadores despedidos en el Casmu

La medida prevista sería para la próxima semana.

La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) evalúa la posibilidad de realizar un paro nacional de 24 horas para la próxima semana.

En conferencia de prensa, el secretario general de la FUS, Jorge Bermúdez, dijo que el Consejo se va a reunir para discutir esa posibilidad que será "en defensa de la negociación colectiva, del preacuerdo que tiene que ser un acuerdo definitivo y que el gobierno lo debe firmar y sino que diga por qué no lo quiere firmar, y en defensa de los 86 trabajadores despedidos en el Casmu, pero además en defensa del propio Sistema Nacional Integrado de Salud que parece que este gobierno está dispuesto a vulnerar en todas las líneas".

Bermúdez señaló que el paro sería la próxima semana. "Estas horas son cruciales, con la misma serenidad con la que siempre definimos los temas esperamos que haya un cambio de posición en estas horas. Cada hora cuenta tanto para lo que es el conflicto de la FUS ante la no firma del gobierno de este preacuerdo como de los 86 trabajadores despedidos del Casmu", manifestó.

Esta medida del paro se da luego de que el 13 de octubre, según comentó, la asamblea general de la FUS reunida en Canelones estableció con "absoluta claridad" su aprobación a firmar el preacuerdo del día 11 con la firma de los Ministerios de Trabajo, Economía, Salud Pública, las empresas y la FUS. "Eso pone fin a un conflicto que empezó en junio por el nuevo convenio colectivo de los trabajadores de la salud privada", señaló.

En ese sentido, Bermúdez afirmó que desde esa fecha hasta aquí, "el gobierno titubea, incumple, no respeta la negociación colectiva y no firma" el acuerdo que tiene que firmar "porque está siendo presionado por una negociación paralela".

"Nosotros debemos denunciar esta situación, entendemos que violenta directamente a la negociación colectiva y le quita seriedad, muestra que este gobierno tiene enormes problemas con reconocer la negociación colectiva", continuó.

A su vez, sostuvo que la FUS convocó a su Consejo Central para este jueves y que estudiará la situación del Casmu.

Consultado sobre por qué el gobierno no ratificó el acuerdo, Bermúdez dijo que eso hay que preguntarle a los ministros "que no sabemos con quién hablamos porque no sabemos si hay ministro o no hay ministro".

Por último, el secretario de la FUS dijo que hay un tratamiento de este gobierno que "claramente atenta contra las condiciones laborales, los salarios y contra la propia estabilidad laboral de los trabajadores de la salud privada".

"Se están creando empresas subsidiarias con el dinero del Fonasa, eso de por sí tiene una gravedad tal que yo no sé si el tema de los pasaportes hasta es más grave que este", subrayó.