Fútbol del interior: tero atacó a jueza de línea, la hirió y quedó enganchado del banderín

Un video que registró el momento recorrió las redes sociales este martes.

Hacía pocos minutos que había comenzado el encuentro entre Nacional y Río Negro de San José en la disputa de la fecha 4 de la Copa Nacional de Clubes A cuando un tero atacó a la jueza de línea, Nancy Ripoll.

El juez debió frenar el encuentro ante la agresión porque la mujer no podía sacarse de encima al animal, que finalmente quedó enganchado en el banderín. Con la ayuda de un integrante del equipo de seguridad, la jueza pudo espantarlo.

Sin embargo, el partido debió continuar en pausa porque la mujer debió recibir asistencia médica, ya que el ave le había provocado un corte en la mano. Luego pudo continuar con su tarea en el partido. Toda la situación quedó registrada en un video que difundió TV Florida:

En entrevista con el programa Tercer Tiempo, de FM Florida, Ripoll contó que está tomando antibióticos. "Se me hinchó mucho la mano", dijo. Además relató que en los minutos previos a la agresión del tero "ya lo venía esquivando". "Sentí clarito cuando me clavó la púa en el medio de la vena, me la ligue yo, pero le podría haber tocado a cualquiera incluso a los jugadores", agregó.