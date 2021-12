Gandini a Manini Ríos: "No es cuestión de firmeza, es cuestión de opiniones"

Gandini señaló que los integrantes de la alianza electoral tienen orígenes e ideas distintas, pero se pusieron de acuerdo en 2019 para "finalizar el ciclo frenteamplista" y llevar adelante las ideas que comparten, que quedaron plasmadas en el documento programático de la coalición.

Jorge Gandini, el senador del Partido Nacional, se desmarcó de los cuestionamientos del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, sobre la "tibieza" de algunos socios de la coalición para revertir leyes promulgadas por el Frente Amplio en los tres pasados períodos de gobierno. "No es cuestión de firmeza, es cuestión de opiniones", remarcó el legislador blanco en rueda de prensa este lunes.

"Es una visión que respetamos, la de Cabildo Abierto. El presidente de la República es el conductor del gobierno. Creo que ha impuesto un camino muy claro, muy firme en todos los temas que nos han tocado y que requieren equilibrios de lo urgente, lo importante, el tiempo y los momentos para abordarlos", enfatizó el senador.

"Tenemos visiones diferentes y es natural. Somos partidos distintos, hemos competido entre nosotros y vamos a volver a competir. Nuestras orígenes, nuestras ideas son diferentes", añadió.

Siguiendo esta línea argumental, Gandini apuntó: "Nos hemos puesto de acuerdo en finalizar el ciclo frenteamplista y acordamos una serie de cambios. Algunos de los temas que reclama Cabildo Abierto no están en el programa común y es natural que cada uno los plantee si le parecen importantes, pero también es natural que otros coincidan o no. Sobre todo en los énfasis y en los tiempos".

El legislador dijo que hay "algunas cosas" del discurso de Manini Ríos con las que puede coincidir, como haber señalado la "oposición cerril" que está haciendo el Frente Amplio al gobierno de Luis Lacalle Pou. Sin embargo, señaló: "En cuanto a la firmeza sobre algunos temas, quizás no es una cuestión de firmeza sino de distintas opiniones".

Gandini luego puso algunos ejemplos concretos de este escenario. "¿A qué se refiere? ¿A la liberación o a la prisión domiciliaria para mayores de 65 años? No es cuestión de firmeza, es cuestión de opiniones", dijo.

Y agregó: "¿A lo que llama ideología de género? Tenemos visiones seguramente diferentes sobre ese tema. No me extraña que Cabildo Abierto tenga la posición que ha manifestado el senador Guido Manini Ríos. No es la mía. Pero no es una cuestión de que sea más o menos firme: es una cuestión de que pienso diferente. Respeto (sus opiniones) y aspiramos a que no descalifiquen las nuestras".

Manini Ríos se refirió a la supuesta tibieza de la coalición en un acto partidario en Sauce, Canelones, este domingo. "Lo que a veces nos molesta es que quienes están del lado nuestro no hagan lo que tienen que hacer para imponer las mayorías", expresó el senador, quien puso como ejemplo leyes que se aprobaron con mayoría de apenas dos votos de diferencia o que "llevan a grandes injusticias" y a dividir a la sociedad.

"Esta coalición que está en el gobierno, que perfectamente sabe de la injusticia de las leyes y de las consecuencias nefastas de esas leyes en nuestra sociedad, por tibieza o por ser políticamente correcta no se atreve a pasar determinada raya", afirmó.