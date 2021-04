Gandini afirmó que hay sectores de oposición que “hacen política con el hambre de la gente"

El senador nacionalista dijo que "bajan línea" en las ollas populares.

El senador nacionalista afirmó que algunos sectores de oposición usan las ollas populares para hacer política.

“Y que en esas ollas hay cartelitos y mesitas para firmar contra la LUC, hay; y banderas de la 1001 y del Frente, más que del Frente de la 1001, sí las hay”, dijo el senador en el programa Quién es quién, de Televisión Nacional.

Asimismo, manifestó que le preocupa “la manija” de algunos sectores radicales de oposición y de algunos sectores sindicales.

"Hay sectores, como los hubo, que les sirve el cuanto peor, mejor. Y ahí crecen, ahí medran, ahí recuperan cuadros. No se puede hacer política con el hambre de la gente, ni se pueden hacer plenarios semanales a los que la olla que no va no recibe los alimentos”, sentenció Gandini.

El líder del movimiento Por la Patria consideró las ollas como “templos” a los que no debe entrar la política: “Solidaridad es un extremo; del otro extremo usar esas cosas para tratar de bajar línea, que es lo que se hace, está muy mal. O juntar firmas, está muy mal”.