Gandini considera que "alguien se benefició" con Gas Sayago: "Tan burros no podían ser"

El senador nacionalista que el asunto de la regasificadora "habla clarísimo de cómo el Frente Amplio no supo administrar los recursos públicos, los tomó a la ligera y generó estos gastos escandalosos que encierran la sospecha de corrupción".

El senador nacionalista Jorge Gandini dijo en rueda de prensa este miércoles que los dichos del exministro de Economía Danilo Astori sobre Gas Sayago implican un reconocimiento de que la regasificadora "fue un gasto a conciencia destinado al fracaso a sabiendas que fracasaba".

"Yo creo que habla clarísimo de cómo el Frente Amplio no supo administrar los recursos públicos, los tomó a la ligera y generó estos gastos escandalosos que encierran la sospecha de corrupción", agregó el legislador oficialista.

Gandini afirmó que si bien "se puede haber hecho de neglientes", él cree que "tan burros no podían ser", por lo que considera que "alguien se benefició".

El senador consideró que "no se entiende" que se haya seguido con el negocio de la regasificadora aún cuando Argentina se retiró. "¿Qué haríamos si hoy tuviéramos la regasificadora? ¿Qué hacíamos con el gas? ¿Lo tirábamos al aire? Porque hoy sobra energía eléctrica", afirmó.

"El Frente Amplio debería estar exhibiendo uno de sus mayores éxitos en la gestión de 15 años, que es el cambio en la matriz energética", expresó Gandini. El cambio energético impulsado por esos gobiernos incorporó la energía "hidráulica, la eólica, la biomasa y otras que nos han permitido sustituir incluso la generación eléctrica con la central Batlle a fueloil que es más cara y mucho más contaminante", afirmó. "Y nos sobra para exportar, entonces, ¿qué hacíamos con Gas Sayago?", insistió el legislador.

"Algo tiene que haber de fondo, no cierra por ningún lado. Siguieron gastando, no solo en los frutos secos y los masajes, las clases de inglés y maestrías, y todos esos disparates que se pueden hacer cuando la plata no es tuya y la podes gastar sin que nadie te controle, no hablo de eso, hablo de un proyecto en el que se llegó a dragar un puerto que no existía", expresó Gandini.

El senador nacionalista considera que hay muchas interrogantes por resolver: "¿Por qué se hizo todo esto? ¿A costo de quién? ¿Para dónde va la plata? Encima una de las empresas que se contrató fue OAS, que está denunciada en Brasil por el Lava Jato, por aquel grandísimo escándalo en el que se canalizaron coimas en Brasil a través de esta empresa, y esa fue la que se contrató. No pudo presentar proyecto, no cumplía los requisitos, no pasó el Tribunal de cuentas, pero fue la que se contrató. ¿Por qué todo eso?? Hay que investigar dónde terminó esa plata".