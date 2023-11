Gandini pidió "darle espacio a Lacalle para gestionar las dificultades" y destacó la "prudencia" de Fernando Pereira

"Estoy confiado que hay presidente, que hay liderazgo desde Presidencia para que el problema político no se transforme en institucional y rápidamente se pueda superar la etapa", dijo el senador.

El senador y precandidato a presidente del Partido Nacional Jorge Gandini destacó este viernes la actitud del Frente Amplio, encarnada en su presidente, Fernando Pereira, a la hora de expresarse sobre la crisis que vive el gobierno por el denominado "caso Marset".

"Naturalmente están tratando de generar agua para su molino por errores que quizás cometimos nosotros. Pero no han pasado ciertos límites. Fernando Pereira esta vez no me decepcionó. Habló de las instituciones y fue prudente. Más prudente él que otros dirigentes. No está mal lo que han hecho", valoró Gandini en entrevista con Telemundo desde el Hospital de Clínicas, luego de realizar una recorrida por el centro de salud.

El miércoles, día en que estalló la crisis en torno a la figura del entonces canciller Francisco Bustillo, Pereira encabezó una reunión del secretariado del Frente Amplio y brindó una declaración en la que pidió la salida del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el subsecretario Guillermo Maciel y el asesor presidencial Roberto Lafluf. Consultado sobre un posible juicio político a Lacalle, enfatizó: "No estuvo planteado".

Consideró que "hay que ser muy cuidadoso con las palabras" porque lo que busca su partido es "salir en clave institucional", lo que implica "un diálogo con los demás partidos y también con el presidente de los uruguayos".

"Espacio para el presidente"

Gandini también pidió "darle el espacio a Lacalle para que gestione las dificultades que país atraviesa".

"Lacalle ya nos ha dado muestras que lo hace (gestionar las crisis) con claridad siempre. Está frente a un situación compleja y difícil, pero estoy confiado que hay presidente, que hay liderazgo desde Presidencia para que el problema político no se transforme en institucional y rápidamente se pueda superar la etapa. Si hay que renovar responsabilidades, sabrá hacerlo. Luego que él hable, hablaremos nosotros", dijo.

Consultado si Heber debería dejar su cargo, Gandini enfatizó: "Lo va a resolver el presidente de la República".

El escándalo se desató en el gobierno tras los audios difundidos el miércoles por el semanario Búsqueda y que la exvicecanciller Carolina Ache presentó en Fiscalía.

Bustillo renunció el miércoles por la noche luego de hablar telefónicamente con Lacalle Pou (de viaje oficial en Estados Unidos). En uno de los audios publicados, por ejemplo, Bustillo le pide a Ache que desechara su celular para que la investigación administrativa que realizaba Cancillería acerca de la entrega del pasaporte no accediera a los chats que se había mandado la entonces subsecretaria con el subsecretario del Interior, Maciel. Ese diálogo mostraba que ambos subsecretarios estaban al tanto de la peligrosidad de Marset antes de que se le entregara el pasaporte.