Gandini presenta este lunes el pedido para conformar una preinvestigadora por el caso Charles Carrera

Este lunes se oficializa el pedido de instalar una comisión investigadora sobre el senador frenteamplista Charles Carrera y su decisión como jerarca del Ministerio del Interior en el período pasado de dar atención médica en el Hospital Policial a una persona que no era policía ni familiar de un efectivo.

En la tarde de este lunes, el senador nacionalista Jorge Gandini presentará la solicitud de una comisión preinvestigadora. Ante el caso de que sea aceptada, el Frente Amplio ya anunció que no participará por considerar que se trata de un "circo político" y que el caso ya está siendo tratado en la Justicia: el Ministerio del Interior lo denunció y busca ir contra el patrimonio de Carrera por más de US$ 260.000 para compensar gastos.

“Tengo expectativas de que reflexionen, y tomen la decisión finalmente de integrar la investigadora”, dijo en la última semana Gandini.

Gandini presenta este lunes ante el Senado la solicitud de una preinvestigadora para que evalúe si hay méritos para investigar a Carrera y su decisión como director general de Secretaría del Ministerio del Interior de dar atención en el Hospital Policial a una víctima de una bala presuntamente disparada desde una casa donde se realizaba una fiesta que involucraba a policías.

“Uno se pregunta: ¿y si el Frente Amplio no va, y la comisión resuelve citar al senador Carrera, no va Charles Carrera? ¿desconoce a una comisión de su propio cuerpo, que lo que hace es darle la oportunidad de que demuestre que es inocente? Es más, podría hasta demostrar que es una persecución política, que es su fundamento”, agregó Gandini.