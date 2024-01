Gandini propuso que Uruguay "levante su voz" y solicite en Naciones Unidas declarar a Hamás como grupo terrorista

La Comisión Permanente sesionó este lunes en adhesión al Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

El senador y precandidato del Partido Nacional Jorge Gandini propuso que Uruguay solicite en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declarar a Hamas como grupo terrorista. La Comisión Permanente sesionó este lunes en adhesión al Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

El parlamentario entiende que “no hay dos opiniones”, y que los representantes nacionales deberían “levantar la voz” en la ONU. "Tenemos voz en Naciones Unidas y Uruguay tiene que levantarla para declarar a Hamás como una organización terrorista que además tiene su carta fundacional el objetivo del exterminio del pueblo judío", planteó en el Parlamento.

Gandini señaló que Uruguay hace estas declaraciones una vez que se pronuncia Naciones Unidas, y hasta el momento ésta no incorporó a Hamás a la lista de organizaciones terroristas. "Uruguay debe procurar esa declaración de Hamás como grupo terrorista en el ámbito de la ONU al menos, pero seguramente podremos dentro del sistema político avanzar en la declaración de esa convicción", subrayó.

"El terrorismo no se puede justificar. De lo demás se podrá discutir pero no de los valores fundamentales. Tenemos que mirar ya no el futuro, el presente. Que el pasado sirva para no esquivar nuestra mirada del presente. Algunas generaciones lo hicieron y lo pagaron después. Este país no debe estar indiferente. Debemos tomar y dar esos pasos", agregó.

En rueda de prensa, el precandidato recordó que el canciller uruguayo, Omar Paganini, se encontraba en sala cuando él hizo el planteo. "Uruguay tiene una tradición y es que hace esas manifestaciones o declaraciones una vez que se pronuncia Naciones Unidas", explicó.

"Uruguay debería de levantar la voz, creo que no hay dos opiniones. Acabo de escuchar la intervención del Frente Amplio y coincide", enfatizó Gandini. "Es una organización terrorista y debemos cuidarnos de ella y también de su inserción en la región, que la puede tener y yo creo que la tiene", alertó.

"Y, por lo tanto, creo que Uruguay debería por lo menos levantar la voz internamente, buscar esos consensos y levantar su voz en Naciones Unidas para forzar o ayudar a que Naciones Unidas tenga mayoría para declarar a Hamás como una organización terrorista", cerró.