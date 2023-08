Gandini sobre Rendición de Cuentas: "Dicen que hubo acuerdo de Cabildo con el Ejecutivo; no me consta, en el Senado llevamos el reloj a cero"

El senador reiteró la necesidad de asignarle recursos al Hospital de Clínicas.

Sobre las 3:00 horas de la madrugada del viernes, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de Rendición de Cuentas y ahora la discusión pasa al Senado.

En la previa a que el proyecto ingrese a la cámara alta, el senador nacionalista Jorge Gandini dijo este domingo que todavía hay "cuestiones pendientes". "Hay demandas de sectores que queremos contemplar, espero que en el Senado haya más diálogo con el equipo económico que el que hubo en Diputados", expresó el legislador en diálogo con Telemundo.

"El Parlamento tiene la última palabra. Quien quiera darle dinero a alguien debe decir de donde, hay que hacerse cargo. Hay que decir qué quiero, cuánto cuesta y a quién se lo saco", expresó.

"Dicen que hubo un acuerdo de Cabildo Abierto con el Poder Ejecutivo; no me consta, no lo conocemos y nadie nos notificó, por lo tanto en el Senado llevamos el reloj a cero", remarcó el senador.

Gandini dijo además que va a "tratar de recuperar" algunas cosas que quiso Diputados y al final "se perdieron". En ese sentido, indicó que hay cosas en educación y salud pendientes.

"A mí me preocupa cumplir con un compromiso que siempre compartí del presidente (Lacalle Pou) que hizo en marzo de 2022 cuando vino al Parlamento y nos habló del Hospital de Clínicas 2030. Eso no se avanzó hasta ahora que la Universidad nos pidió US$ 5 millones para 2024 y 2025, para poder hacer todos los estudios, y que en 2026 empiecen las obras", manifestó.+

El legislador señaló que si no se ponen recursos ahora, los estudios van a empezar en 2026 y en el 2030 "seguro no hay" Hospital de Clínicas, "y será una expectativa frustrada más" del principal hospital público que el país tiene. "La iniciativa del presidente fue muy bien recibida y para que se cumpla hay que poner este año algunos pesos", apuntó.