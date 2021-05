Gandini tras declaraciones de Radi: "Lo que dijo el GACH fue lo que escribió el GACH"

El senador aseguró que el Poder Ejecutivo tomó 90% de las recomendaciones hechas por el GACH.

Luego de un período de menor exposición pública, el coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) de Presidencia, Rafael Radi, dio una entrevista al semanario Búsqueda en la que expresó su parecer sobre la gestión de la pandemia.

Entre otras cosas el académico señaló que "no se blindó abril", que es posible aumentar "mucho" la cantidad de casos, que no se sabe si Uruguay va a lograr la llamada "inmunidad de rebaño" y que "faltó una capa adicional de medidas por unas tres semanas".

Telemundo consultó al senador nacionalista Jorge Gandini acerca de las declaraciones de Radi al semanario. "Lo que dijo el GACH fue lo que escribió el GACH. Eso (la entrevista) es lo que dijo Radi. Nosotros miramos el documento del GACH", sentenció.

Gandini aseguró que el Poder Ejecutivo tomó 90% de las recomendaciones hechas por el GACH en un documento del 7 de febrero, que Radi trajo a colación en la entrevista para explicar qué otras medidas se podrían tomar.

Según el legislador, el gobierno no adoptó solo "seis o siete" de las medidas aconsejadas por los científicos. De esas recomendaciones no seguidas, Gandini recordó las siguientes: el cierre de bares y restaurantes, atendiendo solo con delivery; ponerle aforo al transporte metropolitano; suspender torneos deportivos profesionales nacionales e internacionales; restringir el horario de los comercios; cerrar las oficinas de los servicios no esenciales en el sector privado.

También se refirió a dos medidas con las que el Frente Amplio no está de acuerdo: exhortar a la población a que no salga de sus casas entre las 00:00 y las 06:00, y reducir la movilidad entre departamentos.

"Hacer eso tiene complicaciones importantes en la realidad porque, a su vez, nos tiran llaves, nos dicen que estamos matando a la gente y a los comercios y a todo lo demás. Es complicado tomar esas decisiones", advirtió Gandini.

"En marzo del año pasado había una percepción del riesgo que ya no está y no había la fatiga social que hay ahora. Y en marzo del año pasado pudimos ver el futuro: antes de que llegara acá veíamos cómo se abría una fosa al lado de la otra en Italia, en España, en Inglaterra y Alemania", apuntó.

Gandini también dijo que "hay una enorme fatiga y estrés social" que hace que la gente quiera salir, a lo que se suma que "la vacunación también ha generado la percepción para alguna gente" de que se deberían tomar menos precauciones.

Uruguay se ha mantenido desde la semana del 6 de mayo como el país con más muertes por Covid-19 en proporción a su población. Este jueves se registró un nuevo récord de contagios.