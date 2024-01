García al Frente Amplio: "Cuando todo se soluciona haciendo 'un gran diálogo nacional' es porque no tienen programa"

"Cuando uno mira la vida en sociedad a través de una urna y todo pasa por lo electoral, creo que se equivoca", expresó.

El ministro de Defensa, Javier García, fue criticado por dirigentes del Frente Amplio (FA) por sus dichos de que la oposición apeló a la "posverdad", y este viernes reiteró nuevamente que el FA "no tiene programa de gobierno".

"Si usted puede solucionar un tema hoy, ¿lo posterga para el año que viene? Es necesario un acuerdo de todo el sistema político contra el narcotráfico porque la amenaza más grande que tiene la democracia uruguaya es el crimen organizado y el narcotráfico", expresó el secretario de Estado en rueda de prensa, consultado por seguridad.

"Cuando uno mira la vida en sociedad a través de una urna y todo pasa por lo electoral, creo que se equivoca. Lo más importante es hacer que las cosas mejoren. Además del debate y comentar los titulares hay que tener propuestas", manifestó.

García recordó la mesa de seguridad que convocó el Ministerio del Interior en la que el FA "participó y después se retiró". Cabildo Abierto "discrepó" con algunas cosas, "pero se quedó", indicó el ministro. "La discrepancia no es lo que está mal, lo que está mal es retirarse y no hacerse cargo", apuntó.

Dirigentes de la oposición salieron al cruce de los dichos de García sobre la "posverdad" y aseguraron que el partido tiene programa, a diferencia de lo que planteó el secretario de Estado.

Ante esto, el jerarca reiteró que la oposición no tiene programa. "Si se le pregunta por la seguridad social y dicen ‘libertad de acción y gran diálogo nacional’, si se le pregunta por la educación y dicen ‘hay que hacer un gran diálogo nacional’, si se pregunta por seguridad dicen ‘ahora no, el año que viene’. ¿Tienen o no tienen programa? No tienen programa, porque hay que definir y hacerse cargo. Cuando todo se soluciona haciendo 'un gran diálogo nacional' es porque no tienen programa. Como se suele decir, cuando usted no tiene una solución crea una comisión, este es el caso", subrayó.