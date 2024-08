García apuntó contra el FA por "libertad de acción" en plebiscito de seguridad social y Kechichian le respondió: "No hagan drama donde no lo hay"

"Incertidumbre total, ese es el FA", aseguró el senador blanco.

El senador del Partido Nacional (PN) Javier García apuntó contra el Frente Amplio (FA) luego que anunciara que daría "libertad de acción" a los sectores que lo integran respecto al plebiscito de la seguridad social. "Para el FA, 'libertad de acción' quiere decir: no podemos ponernos de acuerdo. Y 'diálogo nacional': 'pateala pa’ delante'", manifestó el exministro de Defensa en su cuenta de X.

García criticó que en seguridad social no se pueden poner de acuerdo "ni sobre lo que hay ni sobre lo que hay que hacer". Y sentenció: "Incertidumbre total, ese es el FA".

Tras esto, la que salió al cruce en la vereda de enfrente fue la senadora Liliam Kechichian, que le respondió a través de su cuenta de X. Señaló que en el plebiscito "Vivir sin miedo" de Jorge Larrañaga el Partido Nacional "no tuvo una postura única".

"Algunos votaron a favor y otros en contra. No hagan drama donde no lo hay", expresó.

