García criticó "lentitud" de la Institución de Derechos Humanos: "Hace varios meses brindamos información sensible y no se avanzó"

La información refiere a datos sobre posibles lugares de enterramiento de detenidos desaparecidos durante la última dictadura.

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, criticó este lunes a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) al tildarla de lenta a la hora de estudiar información brindada por la cartera con respecto a los detenidos desaparecidos durante la última dictadura (1973-1985).

"Hemos facilitado a INDDHH Información de personal que se nos acercó. Nos llama la atención mucha veces la lentitud de los procesos de la INDDHH. Me consta que tiene información que fue brindada hace varios meses y que no se ha avanzado. Motivos tendrá, pero primero hay que ponerse al día con esa información sensible que se dio y que por lo que tengo entendido no se avanzó mucho", dijo García a Telemundo durante la inauguración del puente de La Charqueada que une Rocha y Treinta y Tres.

Según supo Telemundo, la información facilitada por personal subalterno a las autoridades y luego remitido a la INDDHH trata sobre posibles lugares de enterramiento de detenidos desaparecidos.

Consultado sobre de qué otras formas podría ayudar el ministerio a obtener información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, García respondió: "No hay antecedentes de un gobierno que haya entregado más información que este. Tribunales de honor, informaciones, legajos... todos lo que llegó a nuestras manos, incluso más de lo que se nos había solicitado entregamos a Fiscalía, a organizaciones que lo pidieron y periodistas".