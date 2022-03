García dijo que la campaña por el Sí fue "gris" y entiende que el FA y el Pit-Cnt deberían disculparse con la Policía por "escarnio"

El fragmento de la cadena al que se refiere el secretario de Estado dice: "La inseguridad sigue siendo una gran preocupación y no queremos temerle a los delincuentes y a los policías".

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo este miércoles que la cadena por el "Sí" fue "gris" y con la mirada puesta "décadas atrás". Sin embargo, su principal crítica fue al hecho "gravísimo" de que se equiparara a los policías con los delincuentes, según él, que instó al Frente Amplio (FA) y al Pit-Cnt a pedir disculpas.

"El contenido me alarmó. Hay una frase puesta allí –teniendo en cuenta que es oficial del FA y del Pit-Cnt, grabada, meditada, revisada– que dice 'no queremos temerle ni a los delincuentes ni a la Policía'. Me parece gravísimo", afirmó el secretario de Estado en rueda de prensa.

El fragmento de la cadena al que se refiere García es el siguiente: "La inseguridad sigue siendo una gran preocupación y no queremos temerle a los delincuentes y a los policías".

El ministro insistió en que tratar a delincuentes y policías así "es gravísimo" y subrayó que "no se vale todo por un voto".

"Me parece muy grave que en una campaña electoral, por un voto, se haga este agravio y esta deslealtad institucional, y al pasar se trate en igualdad a la Policía con un delincuente. Me parece gravísimo, no se lo merece el país y no se lo merece la Policía", afirmó.

"Si se medita, debería pedirse disculpas porque hay un día después y ese día después el Uruguay merece paz, tranquilidad y respeto, y no merece que ninguna persona ni institución sea sometida al agravio y al escarinio por un voto", dijo.

"Al día siguiente todo el Uruguay saldrá trabajando, empujando y las instituciones hay que cuidarlas. ¿A quién van a llamar ustedes cuando tengan problemas? ¿A Fernando Pereira, a Marcelo Abdala? Van a llamar a la Policía, que es la institución que nos cuida", remarcó el ministro.