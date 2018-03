García Pintos admitió que cuando fue director del BROU utilizó tarjeta corporativa para pagar aportes al PN

El nacionalista Pablo García pintos también justificó las compras que hizo con la tarjeta corporativa en casas de decoración, de vestimenta y bazares.

Jorge Díaz pretende que el fiscal indague si Pablo García Pintos incurrió en algún delito que no haya prescripto, según informó Radio Sarandí. El informa habla de gastos realizados entre 2000 y 2005.

Según abogados penalistas consultados por Telemundo, el delito de peculado -el que le tipificaron a Sendic por el uso de las tarjetas corporativas- tiene una pena de unos seis años y prescribe en diez, por lo que no podría ser juzgado por este delito.

En entrevista en Sarandí, García Pintos admitió además que sacaba dinero de la tarjeta corporativa para contribuir con su partido. Si por esto se le tipificara fraude o abuso de funciones el delito también habría prescripto a los diez años.

Sin embargo, para el análisis del caso ante la Jutep no tiene porque tenerse en cuenta la prescripción. El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública dijo a Telemundo que no analizan delitos salvo a pedido expreso de la Justicia. Gil Iribarne aclaró que no han considerado el caso de las tarjetas corporativas del BROU y que de hacerlo lo harán después de Semana de Turismo.