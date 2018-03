García Pintos cree que “quieren pegarle a Lacalle para pegarle a su hijo” al involucrarlo en gastos con tarjeta del BROU

El exdirector nacionalista del Banco República (BROU) Pablo García Pintos afirmó que los gastos que hizo con la tarjeta corporativa a fines de los años noventa y los primeros del dos mil estaban aceptados por todo el sistema.

No obstante, “dado que la sociedad uruguaya ha cambiado y se escandaliza por aquello”, devolverá todo lo que gastó entre 1995 y 2005.

García Pintos defendió sus gastos con la tarjeta corporativa del Banco República. En el programa “En Perspectiva”, el exdirigente blanco afirmó que todo estuvo en el marco normativo del momento.

“Para nada era secreto ni clandestino, ni por debajo de la mesa. Era un mecanismo que siempre hice”, afirmó.

García Pintos consideró que si bien esa práctica era aceptada, la sociedad cambió.

“La sociedad uruguaya ha cambiado en estos 20 años. La gente se hartó del sistema del doble discurso y de llevar sobre sus espaldas un gasto estatal que no corresponde con lo que el Estado le da al ciudadano”, agregó.

Por el impacto que tuvo sus dichos en radio Sarandí la semana pasada, García Pintos renunció al Partido Nacional y aún no sabe si concurrirá o no al Comité de Ética del partido si lo convocan.

Además, afirmó que devolverá cada peso gastado.

“Voy a devolver lo cuestionado y lo no cuestionado, del 95 al 2005. Todo lo que gasté. Le voy a pedir a la gerenta general que me diga cuánto debo, como si no hubiera tenido tarjeta corporativa.

Yo no me chupo el dudo. Le quieren pegar al doctor Lacalle para pegarle al hijo”.