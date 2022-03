García recomendó a Layera "recato" y asumir "el desastre" que fue su gestión al frente de la Policía

"Ahora desde un púlpito nos dan clase. Es insólito", dijo el ministro de Defensa.

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, le respondió al exdirector nacional de la Policía Mario Layera, quien escribió que defiende el "Sí" porque la Ley de Urgente Consideración (LUC) se centra solo en la represión y genera un "estado policial".

"Ahora desde un púlpito nos dan clase. Es insólito. Yo les recomendaría un poco más de recato y asumir el fracaso del cual fueron responsables y protagonistas", expresó el secretario de Estado en rueda de prensa este jueves.

"Me llama particularmente la atención que los principales protagonistas del desastre en materia de seguridad pública de los últimos 15 años, que fueron responsables de llevar adelante políticas que debilitaron a la Policía, que con prejuicios ideológicos hacia la Policía no supieron o no pudieron enfrentar a la ciudadanía y son los responsables de la mayor crisis de seguridad, donde se multiplicaron los delitos, donde hubo récord absolutos de homicidio, de rapiñas, de hurtos ahora intenten dar clase", señaló García en respuesta al exjerarca, designado por el exministro del Interior frenteamplista Eduardo Bonomi.

Asimismo, subrayó que Layera y otros jerarcas "tuvieron la oportunidad" de gobernar pero " fueron un fracaso", por lo que es "paradójico" que ahora se pronuncien sobre las políticas de seguridad pública.

El secretario de Estado dijo que la "base" de la gestión de Layera fueron "los prejuicios hacia la Policía", mientras que este gobierno "está orgulloso" y la respalda dentro de los limites de la Constitución.

Asimismo, dijo que la LUC tiene "resultados medibles", que –según García– fueron calculados por los mismos funcionarios del Ministerio del Interior que indicaban que la gestión de Layera era "un desastre".

La carta de Layera al director del semanario Búsqueda también fue rechazada por el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, quien expresó que lo mejor que el exdirector podría hacer es "llamarse a silencio".