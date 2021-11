García: "Si usted licita solo los aeropuertos del interior del país, que van a pérdida, nadie se va a presentar"

"Nosotros tenemos la necesidad de poner rápidamente una política aeroportuaria que nos permita desarrollo, crecimiento, descentralización. Las opciones que teníamos cuando tomamos la decisión son las de la ley", dijo el ministro de Defensa.

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, defendió la decisión de adjudicar de forma directa la explotación, operación y administración de seis aeropuertos internacionales del interior a la concesionaria Puerta del Sur, al mismo tiempo que le extendió por 20 años la concesión sobre el Aeropuerto de Carrasco.

El secretario de Estado señaló que estas decisiones se tomaron en conjunto en virtud de que, por lo poco rentables que son las terminales aéreas del interior, no habría interesados en presentarse a una licitación internacional, como el gobierno inicialmente había anunciado que haría. "Si usted licita solo los aeropuertos del interior del país, que van a pérdida, nadie se va a presentar", remarcó en rueda de prensa este miércoles.

"Si usted tiene seis aeropuertos en el interior y nadie los quiere, ¿qué posibilidades tiene? Buscar una forma de hacer una inversión que nadie haría porque van a pérdida. ¿Cuántos vuelos puede tener para que sea rentable el aeropuerto de Melo, por ejemplo? Son muy pocos los vuelos que hay. Ahora usted está haciendo inversiones millonarias en dólares", dijo.

García señaló que al tener la inversión rápidamente garantizada por parte de Puerta del Sur, se puede desarrollar la política de Estado que se quiere impulsar. "Si usted logra una inversión, puede potenciar los aeropuertos. Ahora, tiene que tener el dinero para hacer la inversión, porque si no, por más que licite y licite varios años de corrido, nadie se va a presentar porque va a pérdida", dijo.

Ante los cuestionamientos por la forma en que se acordó con Puerta del Sur, García dijo que por ley el gobierno tenía todas las opciones sobre la mesa. El Poder Ejecutivo finalmente se inclinó por una de ellas poniendo "en los platos de la balanza las posibilidades" que tenía.

"Nosotros tenemos la necesidad de poner rápidamente una política aeroportuaria que nos permita desarrollo, crecimiento, descentralización. Las opciones que teníamos cuando tomamos la decisión son las de la ley", dijo el ministro de Defensa.

Asimismo, García desestimó las críticas que recibió el gobierno por no haber consultado a los socios de la coalición. Es producto de una ley, no hay más consulta que el Parlamento. El órgano soberano es el Parlamento, que dictó una ley (...) que fue analizada, pero aparte con una particularidad, que es que la ley la remite el gobierno anterior el 28 de febrero de 2019", dijo.

En línea con este planteo, el jerarca señaló que esta es la continuidad de una política de Estado que inició en 2003, cuando el entonces presidente Jorge Batlle generó un contrato de gestión del Aeropuerto de Carrasco a partir de un consorcio. A eso se le suma que el exmandatario José Mujica, en 2014, extendió por 10 años la concesión de la terminal aérea, ampliándola por 10 años hasta 2033.

"En los próximos meses y años vamos a ver lo adecuada que fue esta decisión, como lo fue en su momento la del presidente Batlle en 2003 o como lo fue la del presidente Mujica en 2014", subrayó García.

Asimismo, en rueda de prensa contó que habrá una inversión en obras en el entorno de los US$ 67 millones, a partir de la que se generará un cronograma de inversiones a la brevedad. El mismo corresponde a una inversión de US$ 13 millones en 2022, de US$ 32 millones en 2023, de US$ 18 millones en 2024, y así sucesivamente.

El acuerdo generará 1.000 puestos de trabajo de forma directa, y el gobierno calcula que habrá el triple de vacantes de forma indirecta.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, aseguró ayer que a lo largo de la concesión se invertirán US$ 210 millones, además del monto destinado a obras que García trajo a colación.

Los aeropuertos internacionales del interior se ubican en Colonia, Rivera, Salto, Cerro Largo, Durazno y Paysandú.