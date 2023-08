Gerente general de Copsa denuncia videos "editados" y una "movida" para culpar a la empresa por accidente fatal en ruta Interbalnearia

"Las causas del siniestro están bien claras, es producto de un error humano", dijo Cardoso.

El gerente general de Copsa, Javier Cardoso, habló este miércoles sobre el accidente que un ómnibus de la empresa protagonizó el pasado enero en ruta Interbalnearia y que dejó como saldo el fallecimiento de una adolescente de 15 años.

"Las causas del siniestro están bien claras, es producto de un error humano", expresó Cardoso en entrevista con Desayunos Informales. En ese sentido, afirmó que hay videos y audios en los que el conductor reconoce en qué situación se encontraba. "Hay informes periciales que demuestran el origen", remarcó.

Además, el ejecutivo señaló que no le "cabe duda" de que algún abogado originó una "movida" para tratar de hacer "una imputación de responsabilidad" a la empresa. "Por ahora eso no ha prosperado", indicó.

"Automáticamente que cesa la movida, dejaron de moverse los ómnibus, ¿es raro, no?", cuestionó Cardoso y aseguró que hay "cosas editadas", haciendo referencia a los videos que se viralizaron en redes donde la unidad se movía de forma brusca.

"La única omisión que tuve y no me arrepiento de eso, es no hacer público el audio del chofer. Desde el primer instante no se hubiera generado este relato", concluyó.