La decisión se conoce luego que el jerarca quedara salpicado por denuncias del ex director de Turismo, Martín Pérez Banchero.

Luego de días de especulaciones, este viernes Germán Cardoso renunció como ministro de Turismo, de acuerdo a lo que informó El País y confirmó Telemundo.

La decisión se conoce luego que el jerarca quedara salpicado por denuncias del ex director de Turismo, Martín Pérez Banchero, publicadas por primera vez la semana pasada por el semanario Búsqueda.

Pérez Banchero aseguró al semanario que Cardoso le dijo el 28 de julio que lo echaría si se negaba a firmar una serie de compras directas por excepción.

“La última reunión que tuvimos con el ministro fue muy difícil, donde el ministro estaba muy exaltado y donde nos solicitó que firmáramos como propias decisiones que no lo eran. Nosotros tenemos discrepancias en la forma y en el fondo en cuanto a las compras en medios”, dijo Pérez Banchero al semanario Búsqueda.

Luego de conocidas estas acusaciones, Cardoso rechazó los dichos de Pérez Banchero –colorado como él, pero de la Lista 15- y dijo que su cese fue a raíz de "un bajo rendimiento en la producción" de la dirección y que "se viene evaluando desde hace meses".

El martes de esta semana, en tanto, el presidente Luis Lacalle Pou se reunió con Cardoso, instancia en la que el titular de Turismo defendió las compras directas en su cartera.

"Yo le pedí una entrevista al presidente porque soy ministro de su gobierno y es de mi interés que el presidente esté absolutamente enterado de como son los tratamientos de los diferentes contrataciones, expedientes o instancias que el país debe ir asumiendo en el sector turístico", indicó Cardoso a la prensa a la salida del encuentro.

Este jueves, en tanto, se publicó una entrevista en el diario El País en la que Cardoso aseguró que el Ministerio de Turismo "tiene una dinámica que lleva a la compra urgente de publicidad, no se puede llamar a licitación porque es imposible”.

Entre las compras directas que Pérez Banchero no quiso firmar, hay una por US$ 800.000 y otra de US$ 500.000, de acuerdo a lo que detalló Búsqueda este jueves. El exdirector dijo al semanario que en administraciones anteriores nunca se habían hecho adquisiciones tan abultadas a una misma compañía de publicidad exterior.

El jueves de noche, durante una visita a Flores, Lacalle Pou fue consultado en rueda de prensa sobre la situación de Cardoso, y respondió: “En las próximas horas, cuando tenga toda la información, ustedes van a tener, no solo una opinión, si no cuál va a ser la decisión de gobierno".

No se trata del primer ministro del Partido Colorado en dejar el gabinete de Lacalle Pou. El primero fue el canciller Ernesto Talvi, en julio de 2020. El economista decidió dar un paso al costado tan solo meses después de asumir el cargo. Luego, en junio de este año, fue el turno de Carlos María Uriarte, hasta ese momento titular de Ganadería, Agricultura y Pesca, quien fue removido por Lacalle Pou.

Otra polémica

El de Pérez Banchero no fue el primer episodio polémico que Cardoso protagonizó desde que asumió como ministro, en marzo de 2020. En junio de este año el fiscal de Maldonado Jorge Vaz solicitó la formalización del coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, el comisario mayor Fernando Pereira, por cinco delitos referidos a corrupción policial. Vaz dijo que en las escuchas telefónicas realizadas a Pereira aparecía Cardoso, con "solicitudes particulares".

“Entre tantos hechos por los que se lo imputan, hay varios en los cuales el actual ministro de Turismo solicita determinadas actuación que a nivel policial. Solicitudes particulares que el coordinador las realizaba”, dijo Vaz.

Consultado si el ministro estaba siendo investigado, Vaz lo descartó, porque “no surge que haya cometido delito alguno”.

De todas maneras, el Frente Amplio consideró que este hecho debería provocar el cese de Cardoso, por lo que pidió su renuncia. El ministro dijo en ese momento, luego de una charla con Lacalle Pou, que estaba "muy tranquilo" con su accionar. "Tengo el respaldo del presidente de la República, tengo el respaldo de mi partido político y dirigentes políticos de toda la coalición", dijo.