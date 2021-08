Gimnasios se oponen a controlar vacunación: "No podemos coartar la decisión personal de cada ciudadano"

los propietarios de gimnasios no entienden por qué, a diferencia de lo que pasa con otras actividades donde no se ponen requisitos, ellos tienen que "chocar" con las personas y exigirles algo que no es obligatorio.

A partir del 1º de agosto, los clubes y gimnasios quedaron autorizados por el gobierno a ampliar el aforo si controlan que sus socios tienen la pauta vacunal completa. Quienes exijan a sus usuarios el certificado podrán tener una ocupación de 65% de las instalaciones, en vez de 45%.

Sin embargo, los propietarios de gimnasios y clubes nucleados en la Asociación de Gimnasios y Academias de Baile están en contra de esta condición y solicitaron una reunión urgente con representantes del Ministerio de Salud Pública (MSP).

"Creemos que vivimos en un país democrático y no podemos coartar la decisión personal de cada ciudadano ya que no es obligatoria la vacunación", explicó a Telemundo el vocero Marcos Quintana. "Nosotros creemos fundamental el aumento del aforo porque lo estamos precisando, fue un año muy complejo, pero no vamos a excluir a nadie de hacer una actividad", advirtió.

"Si creemos que la vacunación es obligatoria, lo tiene que determinar el gobierno. Nosotros no tenemos que estar coartando la decisión de cada ciudadano porque, repito, vivimos en un país democrático y esta es una elección personal de cada uno", reafirmó el vocero.

La intención de la asociación es actuar en bloque para que el gobierno revierta la decisión. Los dueños de clubes creen que hay que buscar un nuevo formato y pedimos principalmente que esto sea parejo para todos.