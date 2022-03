Gobierno entregará canastas de emergencia por cuatro meses más de lo previsto a quienes están a cargo de menores

En diciembre, el gobierno había ampliado la cobertura hasta marzo.

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, anunció este lunes que el gobierno entregará por cuatro meses más de lo previsto la denominada "canasta de emergencia" para los beneficiarios que tienen menores a cargo.

En diciembre del año pasado el gobierno había ampliado la cobertura hasta marzo. Sin embargo, el secretario de Estado indicó que junto a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, este lunes resolvieron extender la cobertura "pese a que se consolida la recuperación del país".

El domingo, cuando triunfó el "No" a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), Lema había adelantado a Telemundo que el lunes trataría con Arbeleche asuntos "coyunturales".

Según informó el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) esta prestación corresponde a un cupón de $ 1.200. El mismo es cargado virtualmente a TuApp y puede usarse de forma fraccionada, en distintas compras y comercios habilitados.

Para acceder al cupón se requiere no tener empleo, no estar registrado como trabajador en el Banco de Previsión Social (BPS) o en seguro de paro y no recibir otra prestación del Estado.