Gobierno firmará "por primera vez" contrato de mantenimiento de radar y pretende alquilar uno a España para Carrasco

García informó que el objetivo es que en el aeropuerto haya otro radar que funcione de "soporte" de los principales.

El ministro de Defensa Nacional actualizó este martes las novedades con respecto al funcionamiento del principal radar del Aeropuerto de Carrasco, que desde hace dos meses está fuera de servicio.

En ese sentido, Javier García anunció que "se está trabajando en la rehabilitación" del radar Selex, por parte de técnicos italianos, y que "por primera vez" se va a "firmar un contrato de mantenimiento del radar".

Otra de las "vías" en las que trabaja la cartera de Defensa es el alquiler de un radar que sirva de "apoyo" o "respaldo" al que tiene fallas técnicas en la principal terminal aérea del país.

García dijo que "en los próximos días" habrá novedades, de lo que será el "arrendamiento del servicio de un radar que sirva como soporte o respaldo a todo el sistema de radares que tiene Uruguay, por un tiempo determinado".

"No me animo a dar un plazo, pero será en no mucho tiempo" que se concretará, afirmó el ministro de Defensa.