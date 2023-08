Gobierno prepara recurso contra eventual impuesto a los inflamables que cree la IMM: en qué norma se basa y cuál es la justificación

“Poner este impuesto es simplemente con fines recaudatorios, lo que impacta en el precio de los combustibles”, dijo el director nacional de Energía.

El gobierno se prepara para presentar un recurso contrario al impuesto a los inflamables que planea crear la Intendencia de Montevideo (IMM), luego de que la Suprema Corte de Justicia declarase inconstitucional la Tasa de Contralor de la Seguridad y Circulación de Vehículos que Transportan Productos Inflamables que cobraba la comuna a Ducsa, distribuidora de Ancap, por los camiones que circulaban con combustible por la capital.

“Estamos preparándonos para fundamentar lo que es un recurso, como lo anunció el presidente de la República. Será un recurso al amparo del artículo 300 de la Constitución: si la Junta Departamental vota ese impuesto y pasa a ser decreto departamental, el Poder Ejecutivo puede presentar un recurso ante la Cámara de Diputados”, afirmó este martes en rueda de prensa el director nacional de Energía, Fitzgerald Cantero.

La polémica por el impuesto a los inflamables ha venido subiendo de tono en las últimas semanas, y en las últimas horas enfrentó al propio presidente Luis Lacalle Pou y a la intendenta Carolina Cosse.

El mandatario criticó el impuesto a inflamables que pretende crear la IMM y adelantó que, si prospera, el Poder Ejecutivo presentará ante el Parlamento un recurso para frenarlo. Ante ello, Cosse respondió: "Me gustaría que estuviera tan preocupado por bajar los impuestos como está por la tasa de inflamables".

El recurso que planea presentar el gobierno nacional se basa en el artículo 300 de la Constitución, que establece: “ El Poder Ejecutivo podrá apelar ante la Cámara de Representantes dentro de los quince días de publicados en el Diario Oficial, fundándose en razones de interés general, los decretos de los Gobiernos Departamentales que crean o modifican impuestos. Esta apelación tendrá efecto suspensivo”.

“Estamos preparándonos para la eventualidad de que surja el impuesto”, remarcó este martes el director nacional de Energía, y afirmó que, a su juicio, se trata de “un impuesto que recae sobre el bolsillo de todo el mundo, porque no solamente quien tenga un vehículo debe echar nafta o gasoil, porque el costo de los combustibles impacta en toda la economía”.

“Quedó demostrado que la tasa de inflamables no era un tasa de inflamables, sobre todo por la propia justificación del gobierno de Montevideo: la intendenta Cosse dijo que ese dinero lo usaban para una cuestión ambiental, o sea que el concepto de tasa no era tasa, que es cobrar porque cuidar que algo se haga de manera segura implica un costo. La Suprema Corte de Justicia entendió que no era así y por eso la declaró inconstitucional”, afirmó Cantero.

En ese sentido, señaló que, a su juicio, “poner este impuesto es simplemente con fines recaudatorios, lo que impacta en el precio de los combustibles”, y que al gobierno nacional le “interesa que los combustibles sean cada vez más baratos”.

Días atrás, la intendenta Cosse había señalado que el impuesto en cuestión “no tiene impacto sobre el precio del combustible”. “Estamos hablando de que el impacto son diez centésimos de peso o veinte”, dijo. Además, afirmó que “los camiones de combustible son los más pesados que hay, y no tienen circulación restringida, lo que está bien porque tienen que llegar a todas las estaciones”. “Los camiones más pesados tienen circulación libre por la ciudad, y este impuesto es una forma de que devuelvan a la ciudad para mitigar parte del daño por el esfuerzo que supone”, argumentó.

Consultado al respecto, el director nacional de Energía respondió: “Todos los vehículos que circulan generan un daño a la infraestructura, y ya pagamos una patente por eso”.