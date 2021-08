"Nosotros pedimos que si Covax va a seguir remitiendo alguna vacuna a Uruguay, que sea de ARN mensajero, como pedimos formalmente", señaló el secretario de la Presidencia.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, contó este martes que Uruguay rechazó un lote de vacunas de virus inactivado ofrecidas por el mecanismo Covax, que administra la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

"En estos días llegó una comunicación de ofrecer una nueva dosis de una vacuna de virus inactivado que Uruguay no está usando, de un laboratorio que no está usando, que Uruguay no va usar en este mecanismo", indicó en rueda de prensa, cuando le consultaron acerca de las dosis contra el Covid-19 de este fondo internacional reservadas por el gobierno.

"Nosotros pedimos que si Covax va a seguir remitiendo alguna vacuna a Uruguay, que sea de ARN mensajero, como pedimos formalmente", señaló. El secretario de Presidencia explicó que Uruguay está limitándose a usar dos plataformas de dos laboratorios: la vacuna de virus inactivado de Sinovac y la vacuna de ARN mensajero, que fue la escogida para dar una dosis de refuerzo.

Gobierno rechazó lote de vacunas del mecanismo Covax, anunció Delgado. "Pedimos que si Covax va a seguir remitiendo alguna vacuna a Uruguay, que sea de ARN mensajero, como pedimos formalmente", dijo. https://t.co/PPwCI7cRUf pic.twitter.com/rV5ea0LVZY — Telemundo (@TelemundoUY) August 11, 2021

"Nosotros preferimos seguir con el camino que venimos haciendo. La verdad es que Uruguay ha tenido una negociación con los laboratorios con un trato realmente importante, en cantidad y en suministro", agregó.

Delgado dijo que no hay impedimentos contractuales para que Uruguay rechace el lote del fondo, ya que en su momento se firmó un "contrato de adhesión no vinculante". En octubre de 2020 Presidencia informó que había hecho una inversión inicial de US$ 2.500.000 para adquirir 750.000 dosis del mecanismo Covax.

"El mecanismo Covax no funcionó o por lo menos generó una expectativa que no estuvo a la altura de las circunstancias", sostuvo Delgado. "Tuvimos 100.000 vacunas (de AstraZeneca) que en realidad no eran las que Uruguay demandaba (...) y después no llegaron más. En principio la oferta era por el 25% de la población", argumentó. Y recordó que si bien Uruguay pagó un adelanto, recibió menos dosis de las solicitadas "en forma muy lenta, muy poco planificada en cuanto a los tiempos y los plazos".

Delgado destacó que por fuera del mecanismo de la OPS, entre marzo y setiembre el gobierno pudo adquirir 7.500.000 de dosis en negociaciones bilaterales.