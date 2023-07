Golpiza y tortura en Ocean Park: declararon cuatro presuntos agresores; defensa afirma que pericia y dos testigos constatan el ataque

A Gabriel Pérez se le tomará declaración en forma directa por parte de la fiscal el próximo viernes, así como también a dos testigos presenciales.

Cuatro personas declararon como indagadas el miércoles en Maldonado en el marco de la investigación por la agresión y tortura que denuncia haber sufrido un hombre en Ocean Park.

Gabriel Pérez denunció que un grupo de argentinos lo acorraló en una calle de Ocean Park y lo atacó a golpes, además de torturarlo, acusándolo de robar en la zona. En su relato, contó que fue abordado cuando transitaba en bicicleta por una de las calles del balneario. “Una camioneta argentina, en la que iba una señora, me cierra la calle, y me apunta con el dedo diciéndome ‘vos sos un ladrón’. En ese momento, aparece otra camioneta argentina con tres hombres. Se bajaron, me sacaron de la bicicleta, me tiraron al piso, uno me agarró de las piernas y otro de los brazos. Mi cara estaba mirando al piso y había agua, así que me metían la cabeza adentro del agua y me decían ‘¡hablá, hablá, vos tenés que saber!’”, apuntó.

Una vez fue llevado a la comisaría por los agresores, Gabriel fue interrogado por la Policía de Maldonado y luego puesto en libertad porque nada lo incriminaba. De hecho, ya hay una persona imputada por el robo del que lo acusaban. En el marco de esta investigación, dos hombres y una mujer, todos ciudadanos argentinos, fueron emplazados la semana pasada tras ser reconocidos por el propio Pérez como sus agresores.

Ahora, esas tres personas y una cuarta declararon ante la Fiscalía. En rueda de prensa, el abogado de Pérez, Sebastián Silvera, explicó cómo avanza a su juicio la investigación.

“Hay realmente avances que nosotros consideramos importantes, como ser el análisis forense, que faltaba agregar a la carpeta, como también actuaciones de testigos presenciales del hecho, que creemos que pueden ayudar mucho a la causa y a dilucidar toda esta cuestión”, dijo.

En ese sentido, además, agregó que “en la carpeta investigativa hay algunos reportes fílmicos”, pero que, a su juicio, es de “gran trascendencia el informe del forense, que constata las lesiones sufridas por Pérez”. “Y también creo fundamental la declaración de los testigos presenciales”, apuntó.

