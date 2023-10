Gómez manifestó "profunda confianza" en Ghione y remarcó: "Los únicos perjudicados por las filtraciones son los fiscales"

"Un fiscal que revele algo reservado por ley incurre en un delito y es penalizado", enfatizó el fiscal de Corte.

El fiscal de Corte Juan Gómez manifestó este martes su “profunda confianza” en los fiscales y sus equipos, luego de que este lunes se anunciara el inicio de una investigación administrativa a la sede de Delitos Sexuales de 6º turno a cargo de Alicia Ghione con el objetivo de "esclarecer los hechos vinculados a presuntos mensajes de chat" entre la fiscal que investiga al exsenador Gustavo Penadés, las víctimas -entre ellos, Jonathan Mastropierro- y/o terceros del caso.

"De la forma más clara posible digo que tengo una profunda confianza en los equipos fiscales y funcionarios de Fiscalía. Los únicos perjudicados por las filtraciones son quienes están investigando: los fiscales", dijo a la prensa Gómez.

Días atrás se informó que el diputado blanco Rodrigo Goñi lo citaría al Parlamento para tratar las filtraciones de la Fiscalía. En este sentido, Gómez remarcó que los fiscales y policías "tienen responsabilidad penal". "Un fiscal que revele algo reservado por ley incurre en un delito y es penalizado", enfatizó.

Sin mencionarlo directamente, su hipótesis acerca de las filtraciones en el denominado "caso Penadés" van por otro lado: "Los fiscales tienen la obligación de poner en conocimiento a abogados e imputados y a los abogados y las víctimas de todo lo que esta en su carpeta. En el último tan sonado del 4 de octubre se recibió por el equipo fiscal los audios de las grabaciones. Entre el 4 y el 6 de octubre todos los involucrados tuvieron acceso y el 7 de octubre salió en un diario de la capital alguna parte de esos audios, lo que supone que hubo una filtración. Me considero una persona responsable y decente, no puedo acusar a policías, abogados y fiscales".

Gómez hace referencia a escuchas judiciales difundidas por El Observador en la fecha mencionada entre dos colaboradores cercanos al entonces senador blanco y una funcionaria de la Corte Electoral. Entre otras cosas, se desprende que Penadés le pidió a sus colaboradores que "limpiaran" sus teléfonos antes de ir a declarar a Fiscalía.

"Ordenamos una investigación administrativa que está en curso. Me parece que a esta altura seguir insistiendo en que la Fiscalía filtra cosas pasa a hacer algo de mal gusto, no se si una campaña. El único objetivo sería que yo me fuera de la Fiscalía, otro motivo no le veo, cuando lo que tratamos es de defender al ciudadano. Si a alguien le gusta que defendamos a los ciudadanos prefiero que me lo digan", reclamó.

¿Mantiene el respaldo a la fiscal Ghione? "En principio tengo el máximo respeto por un trabajo profesional, hecho con absoluta profesionalismo y discreción. No se había filtrado nada hasta el último desagradable episodio", respondió, en referencia a la difusión en el programa Santo y Seña (Canal 4) de chats entre la fiscal y una de las víctimas de Penadés, Mastropierro.