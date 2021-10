González: recluso que intentó a ahorcar a una médica tiene "un enorme trastorno mental y va a matar a todo aquel que esté en su celda"

El director del Ministerio del Interior dijo que "esta persona privada de libertad no debería estar presa, no debería estar en una celda con ninguna otra persona, no puede convivir con nadie".

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, aseguró que el recluso que intentó ahorcar a una médica en el Penal de Libertad "es una persona con un enorme trastorno mental y va a matar a todo aquel que esté en su celda".

El 1° de mayo del año pasado, el recluso asesinó a dos prisioneros del módulo 11 del ex-Comcar para conseguir medicación. Ahora está aislado en una celda del Penal de Libertad y, según dijo González en rueda de prensa este jueves, ya intentó asesinar a otras dos personas.

"Él señala que va a matar a todos los que se le pongan adelante, y es verdad", dijo el jerarca.

Por este motivo, González comparte el planteo de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública, que entiende que esta persona no debería estar presa allí porque supone un riesgo para sí y para otros. "Esta persona privada de libertad no debería estar presa, no debería estar en una celda con ninguna otra persona, no puede convivir con nadie", indicó el director de Convivencia.

El hombre, según González, "no pide nada normal porque tiene un problema psiquiátrico importante" y es "extremadamente violento".

El Ministerio del Interior está investigando qué pasó en el Penal de Libertad. "No tengo la información exacta, puedo decir lo que sé. Lo que sé es que hubo una rápida presencia policial", subrayó González, y contó que rápidamente se pudo liberar a las personas.