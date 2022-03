González y Carrera se cruzaron por manifestante del "Sí": qué dijo el senador y cuál fue la respuesta del jerarca de Interior

El senador asegura que llegó un patrullero con el fin de que la mujer dejara de manifestarse en contra de la LUC, mientras que el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana afirma que fue por la integridad física de la persona.

Este domingo, militantes del "No" y del "Sí" realizaron actividades en Montevideo de cara a la recta final del referéndum que será el próximo 27 de marzo y que buscará derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC). Los que votarán la papeleta celeste marcharon a caballo desde el Prado hasta la Plaza Independencia, mientras que los que pondrán la rosada en la urna llevaron adelante una correcaminata que partió desde la Rambla de Kibón.

Durante la marcha por el "No", una mujer mayor salió de su casa y se ubicó en Avenida Agraciada y Manuel Antonio Artigas para mostrar su bandera rosada. La señora estaba en el cantero del medio, mientras que los autos pasaban a escasos metros.

Ayer por omisión! Hoy por acción! Que peligro puede representar una manifestante de 82 años por el #VotoSi?

En lugar de celebrar una manifestación demócratica, debemos lamentar un exceso. Estaba haciendo uso de su derecho a manifestarse en forma pacífica(+) pic.twitter.com/Phbk0JHrHQ — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) March 6, 2022

El senador del Frente Amplio Charles Carrera acusó al Ministerio del Interior porque llegó un patrullero que, según su versión, buscaba hacer que la mujer dejara de manifestarse en contra de la LUC.

"El culpable es el Ministro del Interior, que debería preocuparse por dar garantías al acto eleccionario del referéndum, en lugar de tomar partido en forma manifiesta y salir con una serie de mentiras acerca de las consecuencias de la anulación de los 135 arts de la LUC", expresó en su cuenta de Twitter.

Sin embargo el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, le contestó al legislador y aseveró que los efectivos llegaron al lugar porque la mujer "se estaba tirando encima de los autos".

Pero Senador, por favor, un poco de seriedad. La señora, de 88 no de 82, se tiro sobre un auto y la Policía le pidió, por su integridad, que suba a una vereda y siguió manifestando tranquilamente. No se puede mentir todo el tiempo. No vale todo para ganar un voto. https://t.co/7siiKv9Fzp — Santiago González (@santiagon1974) March 7, 2022

