Gonzalo Casaravilla aseguró que los apagones que se registran “son normales” y que “es una percepción” que fueron más este año

El sindicato de UTE aseguró que los cortes de luz se deben a la falta de inversión. El presidente del ente desmintió esa afirmación.

En las últimas semanas fueron varios los cortes en el suministro de energía eléctrica que afectaron a miles de usuarios, dejaron las calles oscuras y los semáforos apagados.

El presidente de UTE desmintió que se deban a la alta demanda y explicó que en el pico histórico de consumo que se registró la semana pasada el 99,9 % de los usuarios tenían energía.

Casaravilla fue consultado acerca de si hubo mayor cantidad de cortes en comparación con años anteriores:

“Eso no es así, eso es la percepción que usted tiene o que tiene la gente y tenemos que explicar que no hay nada nuevo. El año pasado teníamos cortes largos también. No ha cambiado nada. Tengo los indicadores de tiempo de corte y no hay nada que muestre que haya cambiado algo. Es un tema de percepción”.