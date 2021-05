Google se acerca a Uruguay: anunció compra de terreno de 30 hectáreas en el Parque de las Ciencias

"Si bien las perspectivas del proyecto son alentadoras, aún queda pendiente superar varias instancias antes de poder confirmar la construcción del centro de infraestructura", indicó la compañía.

El gigante tecnológico Google anunció la compra de un terreno de 30 hectáreas en el Parque de las Ciencias, en el departamento de Canelones, para "garantizar opciones para continuar expandiendo" los "centros de datos en América Latina si el negocio lo requiere".

"Estamos muy entusiasmados de poder hacer crecer nuestra presencia en Uruguay", agregó la compañía estadounidense en un comunicado divulgado este viernes, en el que agregó: "Si bien las perspectivas del proyecto son alentadoras, aún queda pendiente superar varias instancias antes de poder confirmar la construcción del centro de infraestructura".

Google agregó que la adquisición de este predio es "un importante hito en este proceso y refuerza el compromiso de Google con Uruguay y América Latina y el desarrollo del ecosistema tecnológico local". La compra se hizo a través su subsidiaria Eleanor Applications SRL.

En agosto del año pasado, luego de que se informaran los planes de Google para aterrizar en Uruguay, el ministro de Industria, Omar Paganini, se refirió al tema: "Ante versiones de prensa es importante aclarar que hasta el momento Google no confirmó al gobierno la decisión de instalarse en Uruguay. Es cierto que en los últimos tiempos la empresa y representantes del gobierno vienen manteniendo conversaciones". En su cuenta de Twitter añadió: "En las conversaciones Google hizo saber su interés, aunque también maneja otras opciones. La empresa se encuentra en un proceso de evaluación que esperamos que culmine en forma favorable a nuestro país. No obstante, es sustancial consignar que el proyecto no es una realidad aún".

Meses antes de eso, en octubre de 2019, la entonces ministra de Industria, Carolina Cosse, dijo al semanario Búsqueda que no haría "declaraciones públicas" acerca de la posible llegada de la tecnológica a Uruguay debido a los acuerdos de confidencialidad que regían.