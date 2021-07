Graciela Bianchi: "Me siento una espada del gobierno y por eso lo defiendo"

La senadora Graciela Bianchi, segunda en la línea sucesoria del presidente Luis Lacalle Pou, asumirá la vicepresidencia de Uruguay este sábado. Beatriz Argimón viajará hasta el 30 de julio, por lo que la legisladora permanecerá en el cargo por seis días.En entrevista con Telemundo, Bianchi afirmó que “es un tema protocolar” y que es posible […]

En entrevista con Telemundo, Bianchi afirmó que “es un tema protocolar” y que es posible que no haya actividad “por fuera de los despachos”. Podría haber presidido la Cámara de Senadores durante la interpelación que el Frente Amplio votó hacer al ministro de Transporte y Obras Públicas, pero finalmente fue pospuesta a pedida de Charles Carrera, miembro interpelante. “Está por ser papá y nos pidió la postergación”, explicó.

Asumir la vicepresidencia “es un orgullo muy grande”, dijo. "Pienso en mi familia. Pienso mucho en mis abuelos y mis padres que lucharon tanto para salir de la pobreza. Y me gustaría que lo pudieran ver", sentenció.

Sobre la reunión que mantuvo en Torre Ejecutiva esta semana, afirmó que el encuentro fue con Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia. Y aclaró que no le solicitaron nada en particular: “A mí Luis (Lacalle Pou) no me pide nada, la gente se hace mucha película de que me dice qué tengo que hacer, y no”.

Bianchi consideró que este sábado asume “un rol diferente” al que tiene como senadora, en el que suele confrontar con sus compañeros de Cámara. “Yo soy una mujer pasional, a mí me parece que la situación nacional y mundial no está para paños tibios”, expresó, y agregó: “A mí me gusta decir las cosas que pienso, y me gusta que me la digan y no me ofendo, al contrario”. Por la Democracia, afirmó, “hay que ir hasta el hueso, no podemos dejar por el camino a nada”.

En este sentido, apuntó que se siente "una espada del gobierno", y por eso "soy muy defensora de todas sus acciones".

La legisladora afirmó que hará campaña para defender la ley de urgente consideración. “Yo pertenezco a una generación que venimos deteniendo cambios desde hace mucho tiempo", dijo, y agregó que "el 71% de los artículos que se quieren derogar pertenecen al capítulo de educación, y si es necesario cambios es en la educación". Dijo que tiene una “responsabilidad recargada” con este punto, ya que ella fue quien defendió ese capítulo cuando lo votaron. “Me preocupa que Uruguay no termine de resolver determinados temas y que volvamos a trancarnos”, expresó.

También reiteró su postura contra la ley de cuotas. “Yo no quiero llegar a ningún lado por ser mujer”, sentenció. "Se llega por capacidad, me parece que otra forma es una discriminación negativa. No me gustaría llegar así, pero respeto a los que piensan distinto. No siempre soy respetada de la misma manera, porque hay mucho fundamentalismo. No en todas las feministas, pero sí en algunas", dijo Bianchi.