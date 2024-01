"Gran responsabilidad" de los triunfos del FA en Montevideo "es nuestra y hay que asumirla", dijo el diputado colorado Schipani

"Creo que la gestión (de Cosse) ha tenido muy buen marketing, pero ha puesto el foco en cuestiones accesorias. El ABC real, que es alumbrado, barrido y calles, no ha tenido una buena gestión”, apuntó el potencial candidato colorado a la IMM.

El diputado colorado Felipe Schipani se perfila como posible candidato a la Intendencia de Montevideo (IMM) por el Partido Colorado en 2025. En ese marco, afirma que la oposición capitalina está ante el desafío de “proponer un proyecto alternativo” y hace una autocrítica: “Creo que gran responsabilidad de lo que ha sido los triunfos del Frente Amplio en los últimos 35 años es nuestra y hay que asumirla”.

¿Será candidato a la IMM en las elecciones de mayo de 2025? “Voy a estar en la primera línea en un proyecto de cambio en Montevideo”, se limitó a responder Schipani en el programa Desayunos Informales, y explicó que esa postura “se definirá oportunamente” dado que “es una decisión personal” y también requiere “una serie de acuerdos en el partido para que sea posible”.

En cualquier caso, Schipani considera que esa candidatura debe “empezarse a trabajar con tiempo”: “En abril o mayo tiene que haber un candidato de la coalición propuesto por el Partido Colorado en la cancha, si queremos resultados diferentes tenemos que hacer resultados diferentes, y no ponernos a pensar luego del balotaje quién es el candidato”.

“Montevideo no hay dudas de que tiene en el Frente Amplio a su principal contendor en la capital. Es difícil, pero creo que hay que articular una propuesta que enamore a los montevideanos. Creo que gran responsabilidad de lo que ha sido los triunfos del Frente Amplio en los últimos 35 años es responsabilidad nuestra y hay que asumirla. No hemos trabajado los temas de Montevideo seriamente, nos ponemos a pensar en los candidatos, programas y propuestas tres meses antes. Si no articulamos una propuesta de largo plazo creo que va a ser difícil”, afirmó el legislador colorado.

A juicio de Schipani, “es fundamental un cambio en Montevideo después de 35 años de una mala gestión, con un Frente Amplio absolutamente agotado en la gestión departamental”. Para eso, señaló, “falta un proyecto alternativo”. “Y tenemos que construirlo en el corto plazo para que los montevideanos adviertan que hay una alternativa de cambio ante los problemas históricos que el Frente Amplio no ha podido solucionar”, agregó.

¿Cómo ve la gestión de Carolina Cosse al frente de la comuna capitalina? “Ha sido una gestión de un gran marketing, ha pintado de verde todo lo que se le ha puesto por delante. Pero en Montevideo no ha habido grandes obras en estos años ni solución al problema de la basura”, dijo, y criticó especialmente el plan con el que la ahora precandidata presidencial inauguró su administración en Montevideo: el plan ABC (Apoyo Básico a la Ciudadanía). “Creo que es una gestión con un muy buen marketing, pero que ha puesto el foco en cuestiones accesorias. El ABC real, que es alumbrado, barrido y calles, no ha tenido una buena gestión”, apuntó.