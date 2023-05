Grandes compañías "quebraron stock" de agua embotellada, dice Cambadu; "explotó el consumo" y "muchos comercios no tienen mercadería"

A este escenario se le suma que “la fábrica de bidones no está entregando envases porque no tiene”

El Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu) afirma que “explotó el consumo” de agua embotellada y que, por esa situación, las grandes compañías productoras, como Salus y Coca-Cola, “quebraron stock”.

¿Qué quiere decir eso? En diálogo con Telemundo, Daniel Fernández, presidente de Cambadu, explicó que las empresas” siempre trabajan con un stock de un mes por delante”. Pero que ahora, dado el aumento de la demanda en el área metropolitana, a diario “producen, envasan y salen” a vender.

“Las grandes compañías, Salus y Coca-Cola, quebraron stock. Entonces se enlentece todo. No da para todos cuando en los comercios explotó el consumo. Cada vez la gente pide más y cada vez hay menos. Esperemos que no se prolongue en el tiempo porque va a ser catastrófico”, afirmó Fernández, que ya había adelantado la información al programa radial Así Nos Va.

Con este escenario, las empresas “siguen produciendo a todo candombe, pero el stock que tenían, que siempre trabajan con un stock de un mes por delante, se lo llevaron todo”. “Entonces, ahora envasan y salen. Coca-Cola estuvo tres días sin levantar pedidos en la calle”, dijo Fernández.

Ante esta situación, “hay muchísimos comercios que no tienen mercadería”. “Los comercios de barrio tienen stock habitualmente para una semana. Ellos saben que los miércoles, jueves o sábado le entregan productos; pero si venden todo antes, tienen que esperar todos esos días para que llegue de vuelta el pedido. Y piden más dada la demanda, pero no le pueden entregar ni lo que piden habitualmente”, explicó el presidente de Cambadu.

Pero esto no es todo. A este escenario se le suma que “la fábrica de bidones no está entregando envases porque no tiene”. “No hay envases grandes para poner agua”, dijo Fernández.

El aumento de la salinidad en el agua repercute en el gusto, pero también es potencialmente no recomendada para determinadas poblaciones, como lactantes, embarazadas y personas con problemas renales y/o cardiopatías. Con esta situación, el gobierno nacional y la Intendencia de Montevideo desplegaron mecanismos para favorecer el acceso a agua embotellada y evitar así el consumo del agua corriente de OSE.

En este escenario, las personas se enfrentan en los comercios a una suba en el precio del agua. ¿Por qué? Según Cambadu, se debe a que las empresas productoras “ante este caos de consumo, han sacado los beneficios que tenían con descuentos” y eso perjudica a los comerciantes. “Los comerciantes suben los productos porque a él se lo subieron, y pasan a quedar como los malos de la película, pero no es así”, dijo.

“Hoy el producto de primerísima marca que se vendía a $130, hoy se vende a $140-145, porque le sacaron el descuento al comerciante comprador. Las aguas del interior que no entraban a Montevideo y ahora sí, se vendían a $100, y ahora a $140”, agregó.

“O la gente deja de comprar un poco el agua y se mantiene con lo que tiene, o no tendremos forma de emparejar esta situación”, concluyó el presidente de Cambadu.