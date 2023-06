Grupo Ancap registró ganancias por US$ 73 millones en el primer trimestre del año

Sin embargo, no haber ajustado el precio de los combustibles según paridad de importación, le hizo perder US$ 23 millones.

Entre enero y marzo Ancap registró ganancias de US$ 73.000.000. Sin embargo, el mercado regido por precios que define el Poder Ejecutivo, como los combustibles, donde la empresa no compite, cerró con balance negativo de US$ 10.000.000, por no ajustar el precio según la paridad de importación.

"Estuvo US$ 23.000.000 por debajo de lo que marca la paridad de importación. En el mercado monopólico la pérdida real fue de menos diez millones, pero podría haber sido de US$ 13.000.000 de ganancia", señaló en rueda de prensa el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic.

En los mercados no monopólicos, donde Ancap compite, la ganancia fue de US$ 36.000.000. A eso se suman otros US$ 18.000.000 de ganancia por ventas a UTE.

"Las ventas a UTE por el déficit hídrico que tuvo el país se administraron junto con los precios locales para que las finanzas de Ancap no estuvieran deterioradas sin perjuicio de que se volcó US$ 23.000.000 a la sociedad para bajar los combustibles", agregó.

Para el presidente de ANCAP, las cuentas de la empresa muestran un equilibrio. "Cuando uno habla de equilibrio está hablando de que no hay una captura de una renta monopólica, no hay un trasvase al cliente de ineficiencias internas y que al arrojar una ganancia de 73 millones a todo el grupo, muestra la gestión de la gerencia de Ancap de manera correcta en lo que son los dineros públicos", manifestó.

Desde 2002 el negocio de cemento y cal da pérdidas, encarece productos y genera sobrecostos en la construcción de entre US$ 80.000.000 y US$ 1500.000.000.

"En este primer trimestre observamos una pérdida en la producción que hace Ancap de US$ 5.000.000 que se suma a US$ 1.200.000 de pérdida en lo que es la comercialización de cemento y la producción y comercialización de cal", indicó.

En ese sentido, el jerarca sostuvo que son US$ 6.200.000 de pérdida en el primer trimestre que a lo largo del año son US$ 25.000.000, que es lo que observaron el año pasado.

"No hay forma de dudar que el negocio es deficitario y no hay forma de cuestionar que Ancap tiene que tomar una decisión drástica sobre el negocio salvo que se quiera subsidiar desde los combustibles", concluyó.