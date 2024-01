Guerra narco en Villa Española: imputaron a Gustavo Albín por ser el presunto autor del homicidio de Ezequiel Barrios Suárez

Cumplirá prisión preventiva hasta el 7 de junio.

La Justicia imputó este martes a Gustavo Albín por ser el presunto autor del homicidio de Ezequiel Barrios Suárez.

Albín, que este martes compareció en Fiscalía -no declaró-, fue imputado por homicidio a título de dolo eventual. Cumplirá prisión preventiva hasta el 7 de junio.

El ahora imputado, de 28 años, se había entregado en la tarde del lunes tras estar requerido desde hace meses por su presunta participación en el homicidio de uno de los integrantes del clan rival, los Suárez. Esto en el marco de la guerra entre bandas de narcotraficantes en el barrio Villa Española.

Gustavo es padre del niño de ocho años -Joaquín Albín- que fue asesinado durante un ataque a balazos en Malvín Norte este enero.

La fiscal Adriana Edelman comentó que hay cámaras de seguridad y declaraciones de testigos, entre otros, que apuntan a Albín como el autor el asesinato de Barrios Suárez. "Esperamos que el esclarecimiento de los homicidios en general lo que hace es bajar la sensación de impunidad", indicó Edelman.

Las dos familias - los Albín y los Suárez - "se dedican al mismo negocio" lo que genera "disputas territoriales", explicó la fiscal. Este enfrentamiento entre los clanes familiares ya lleva entre cuatro y cinco homicidios, sumó.

Pablo Casas, abogado de Albín, planteó por su parte este martes luego de la imputación que su cliente quiere "esclarecer los hechos" para encontrar a los "verdaderos culpables" del crimen de Barrios Suárez.

"Él me ha dicho y me ha perjurado que sí, que es inocente, que no tiene absolutamente nada que ver y que lo que quiere es terminar con toda esta situación", añadió el abogado en rueda de prensa.

Casas aseguró que su defendido es panadero hace 14 años. "De eso vive y vivía hasta el momento que empezó a ser requerido", señaló.

El abogado fue consultado cómo siendo panadero llevaba una vida con ciertos lujos, entre ellos, trasladarse en autos de alta gama. "En ningún momento se ha dicho que esos vehículos son propiedad de él, sí pueden ser propiedad de algún familiar", respondió.

Además, dijo que ha hablado "con los familiares" de Joaquín Albín y que "es una posibilidad" tomar la defensa de este caso. "Es una investigación que también comenzó la doctora Edelman, que ya hemos hablado de la situación, pero no la va a continuar ella porque en este caso ella estaba subrogando", agregó.

"Tengo entendido que va a continuar la doctora Mirtha Morales, así que en su momento luego que levante la feria judicial veremos cómo seguimos con eso. Yo todavía no pude acceder a la carpeta investigativa porque no me constituí como defensa", detalló.

Según Casas, el propio Albín aseguró que los culpables del asesinato de su hijo son los Suárez. "Él me manifestó que sí, que tenía esa certeza, pero todo está en lo que está en la carpeta investigativa o lo que figura en el expediente lo demás son presunciones", opinó.