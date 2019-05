Guido Manini Ríos dijo que Cabildo Abierto aún no decidió si participará de la Concertación

Esta semana hubo un ofrecimiento al partido para integrarse al instrumento electoral que impulsan blancos y colorados para disputar la elección departamental en Montevideo.

Acaba de terminar su primera gira por distintos departamentos del país, dice que percibe “entusiasmo” en la gente y eso lo reflejan distintas encuestas de intención de voto. De hecho, su partido, Cabildo Abierto, aparece en las últimas mediciones, incluso por encima de otros partidos que tienen representación parlamentaria.

“Esa carrera que empieza en realidad el 1 de julio, después de las elecciones internas, la vamos a dar con toda la seriedad necesaria. Vamos a hacer propuestas creíbles y aplicables, que toda la ciudadanía va a tener conocimiento y oportunidad de comparar con otras”, dijo Manini Ríos

Cabildo Abierto es una de las novedades de este ciclo electoral y empieza a ser considerado para eventuales acuerdos políticos. Esta semana, el partido recibió el ofrecimiento de sumarse a “la concertación” en las próximas elecciones departamentales en Montevideo, en mayo 2020.

“No lo teníamos pensado, por ahora no hemos tomado una decisión en cuanto a si vamos a participar o no de la Concertación. Nuestro objetivo es hacer propuestas que arrimen soluciones a la gente, independientemente de pensar en estrategias electorales determinadas. En cuanto a tender puentes, somos los primeros en decir que no hay que dinamitar los puentes existentes”, aseguró el precandidato de Cabildo Abierto.