Guido Manini Ríos: “Discutir lo que pasó hace medio siglo no aporta para solucionar lo que se viene”

El excomandante en jefe del Ejército se refirió a las declaraciones de Claudio Feola, dijo además que en su momento se reunió "en múltiples ocasiones" con Familiares.

El excomandante en jefe del Ejército explicó que cuando ocupaba el cargo se reunió “en múltiples ocasiones” con los familiares de desaparecidos. “Hicimos lo que estuvo a nuestro alcance para tratar de dar con el paradero de los restos de los desaparecidos. Generalmente la información no llevó a hallazgos concretos, pero el espíritu de colaborar siempre estuvo presente”, explicó Guido Manini Ríos.

Además, se refirió a su futuro político: “Hoy lo mío es Cabildo Abierto y el futuro, y no los desaparecidos y el pasado. Creo que no sirve de nada seguir teniendo eso arriba de la mesa como tema central cuando hay tantos problemas en los que los uruguayos necesitan soluciones. Que discutamos lo que pasó hace medio siglo no aporta para solucionar lo que se viene”.

El excomandante en jefe del Ejército puso como ejemplo la Batalla de Sauce en 1872: “Cuando un ministro de Guerra ordenó a degollar a 400 prisioneros, años después se dio vuelta la página y no se pidió la cabeza de ese ministro. Entonces Cabildo Abierto viene a aportar su contribución para que todos miremos para adelante y construir un Uruguay donde se encuentren soluciones a los grandes problemas de la gente de hoy”.