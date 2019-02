Guido Manini Ríos fue consultado sobre el conflicto en Venezuela: “No me corresponde opinar porque es un tema de política de Estado”

El comandante en jefe del Ejército se limitó a decir que espera que no haya intervención militar en el país caribeño.

Así respondió el comandante en jefe del Ejército:

No me corresponde opinar porque es un tema de la política del Estado, yo espero que no haya intervención militar en Venezuela, es lo único que les digo. El Ejército no hizo ningún estudio, eso se maneja exclusivamente en Cancillería. Estamos como todos, expectantes, recibimos noticias que no sabemos si son reales o tergiversadas. Pero hoy por hoy preferiría no hablar más de este tema.