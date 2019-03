¿Guido Manini Ríos puede hacer política?

El ahora excomandante en jefe del Ejército dijo no descartar participar en política.

Este martes, Guido Manini Ríos fue destituido como comandante en jefe del Ejército. En cuanto a su posible participación en política, hay diferencias entre normas. La Ley Orgánica Militar indica lo siguiente:

En cuanto al artículo 61, el literal H señala:

Por otra parte, el inciso 4 del artículo 77 de la Constitución indica quiénes deben abstenerse de la política:

Juristas consultados por Telemundo indicaron que, si la Constitución estableció quiénes deben abstenerse, la ley que tiene rango inferior no puede extender la prohibición cuando se interpreta además que el constituyente no quiso hacerlo. Como la Constitución refiere a “militares en actividad” mas no alude a retirados, hay una contradicción entre lo que dice la ley y lo que dice la Constitución.

Además, hay antecedentes de recursos de inconstitucionalidad presentados y que fueron favorables a quienes los presentaron. Por tanto, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad invalidaría la participación de Manini Ríos en política, dado que hay jurisprudencia que lo avala.