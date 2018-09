Guido Manini Ríos respondió a Ernesto Murro: “no creo que mienta a sabiendas”

El comandante en jefe del Ejército respondió así al ministro de Trabajo, luego que este asegurara que la reforma de las jubilaciones militares será "generosa y gradual".

Así habló Guido Manini Ríos en “Todo pasa”, programa de Océano FM:

No le puedo atribuir de ninguna manera al ministro mala fe ni puedo ni siquiera creer, y no lo creo, que mienta a sabiendas. Simplemente creo que no está bien informado.Si el señor ministro agarra una calculadora, toma los términos de la ley y la realidad de un soldado nuestro, se va a dar cuenta que lo que yo digo es así. El soldado va a tener que hacer más años para irse con la mitad.

Y lo que es peor aún, hay una franja de soldados, los que ingresaron con más de 26 años de edad, que hoy tienen menos de 15 o sea que quedan agarrados en la nueva ley, ni siquiera van a tener derecho al retiro, porque los va a agarrar el retiro obligatorio a los 48 años sin haber computado los años mínimos que exige esa ley que tiene media sanción, van a hacer veintipico de años de servicio y los mandan para la casa sin retiro”.