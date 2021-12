Guardavidas de Maldonado salvaron la vida de tres personas en dos posibles casos de ahogamiento

Uno de los afectados es un niño de dos años. Además, un hombre de 35 años permanece grave luego de haber perdido el pulso durante cuatro minutos.

Guardavidas de Maldonado intervinieron en dos posibles casos de ahogamiento este sábado, salvando la vida de tres personas, entre ellas la de un niño de dos años. Los coordinadores Carlos Curbelo y Marcelo Simoncelli explicaron a Telemundo los detalles de ambos episodios.

"Hacía tiempo que no teníamos dos situaciones graves casi al mismo tiempo", destacó Curbelo.

Una de ellas ocurrió en el arroyo El Potero, en Chihuahua, a 250 metros de un puesto de Guardavidas, donde no hay cobertura y por lo tanto es una zona donde está prohibido bañarse. Los afectados son dos hombres de 19 y 35 años. El primero está fuera de peligro en una sala común del Sanatorio Cantegril, mientras que el otro está internado en CTI.

Según explicaron los coordinadores, cuando fue rescatado el agua, el más afectado estuvo cuatro minutos sin respirar. Con la ayuda de dos médicos los guardavidas lo resucitaron, y fue derivado al centro asistencial con respiración artificial.

El otro caso ocurrió en la piscina del parador Manantiales. Un niño de dos años, hijo de una pareja brasileña, casi se ahoga y está internado en estado reservado, también en el Sanatorio Cantegril. Según supo Telemundo, está estable y no corre riesgo de muerte.

Simoncelli señaló a los bañeros que deben tomar las precauciones y no confiarse. "Son accidentes que son evitables. Si yo no sé nadar o no conozco la zona, por más que sea una laguna, un arroyo o una cantera, se deben tomar todas la precauciones", dijo.

Desde que comenzó la temporada de verano en Maldonado hubo entre 10 y 12 rescates. En el departamento hay 86 puestos de guardavidas, que funcionarán todos los días de la semana entre 9:30 y las 19:30, hasta el 31 de marzo inclusive.