Gurméndez le respondió a Cosse por portabilidad numérica: "Mejor ocuparse de Montevideo. ¿O el plan es solo más deuda?"

El presidente de Antel retrucó las declaraciones de la intendenta de Montevideo, quien consultada por la prensa mostró preocupación por la falta de estrategia de la empresa.

El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, le respondió a la intendenta de Montevideo, su antecesora Carolina Cosse, por sus apreciaciones sobre la portabilidad numérica y los planes para la empresa de telecomunicaciones.

"Ahora resulta que la portabilidad 'no le va ni le viene' y 'le preocupan las empresas públicas sin plan estratégico'. Que se despreocupe: en Antel el plan estratégico logró que sean más los que vienen que los que se van. Mejor ocuparse de Montevideo ¿O el plan es solo más deudas?", escribió Gurméndez este domingo en Twitter.

Ahora resulta que la portabilidad “no le va ni le viene” y “le preocupan las empresas públicas sin plan estratégico”. Que se despreocupe: en ANTEL el plan estratégico logró que sean más los que vienen que los que se van. Mejor ocuparse de Montevideo ¿O el plan es solo más deudas? https://t.co/LWefMxX3B7 — Gabriel Gurméndez (@ggurmendez) February 14, 2022

Consultada sobre el incremento de clientes que Antel tuvo después de que quedara operativa la portabilidad numérica que habilitó la Ley de Urgente Consideración (LUC), incluida en el referéndum del 27 de marzo, la jefa comunal respondió: "La portabilidad numérica ni me va ni me viene. Me importa el contexto en el que está, que es mucho más grave. Me preocupa mucho más que haya discrecionalidad en cómo pagarle a los proveedores, que eso está en los 135 artículos de la LUC que queremos derogar".

Hasta el 1° de febrero Antel tuvo un saldo neto positivo de 1.100 clientes, según informó El Observador. Tanto Movistar como Claro tuvieron un saldo neto negativo, de 1.000 y 20 clientes respectivamente.

En otras oportunidades, Cosse había hablado de cuán "obsoleta" es la discusión sobre la portabilidad numérica. "Hablar de eso en épocas de Whatsapp parece de ciudad gótica", afirmó la expresidenta de Antel en setiembre de 2020, según consignó Universal.

En diciembre del año pasado, tal como informó El Telégrafo, había dicho: “Es un tema obsoleto porque existe el WhatsApp y cada uno de nosotros es dueño de su identidad, independientemente del número que esté utilizando. De hecho, cuando uno cambia de teléfono, WhatsApp se asegura de reconfigurarse. Entonces, en el Uruguay nadie está pidiendo esta funcionalidad. Además, esta funcionalidad per se no desarrolla en ningún sentido el mercado de las telecomunicaciones, no lo hace crecer".

"Un vivo o un mal funcionario pueda apovecharse para que haya corrupción"

En la rueda de prensa de este fin de semana en San José, Cosse apuntó contra la aparente discrecionalidad que habilita la LUC.

"Todo lo que deje abierto discrecionalidad debilita nuestro marco democrático; todo lo que disminuya la transparencia y abra la discrecionalidad. Me preocupan las empresas públicas que no tengan un proyecto estratégico", dijo.

Y agregó: "No tenemos que caer en la trampa, esto no es una campaña contra un gobierno ni contra un partido. Esto atraviesa todos los partidos porque es una campaña cívica que lo que está tratando de lograr –quienes vamos a votar por el sí– es que no quede escrito negro sobre blanco en la ley condiciones que mañana un vivo o un mal funcionario pueda aprovecharse para que haya corrupción o para que se debiliten condiciones tradicionales del Uruguay".

Como ejemplo de ello, la intendenta puso las modificaciones en la ley de inclusión financiera.