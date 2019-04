Gustavo Leal dijo que hay procesados por narcotráfico o usurpación que siguen cobrando beneficios

El director de convivencia ciudadana del Ministerio del Interior aseguró que hay que "cortar el chorro" de las políticas sociales que muchas veces cobran los delincuentes y no algunos trabajadores.

En una charla organizada por el Sindicato de la Bebida el sociólogo, habló sobre la realidad del país y planteó propuestas para mejorar la seguridad.

Según publicó Búsqueda, Leal dijo que hay que reconocer que hay una fractura social en el país con una población socialmente integrada que vive con niveles crecientes de bienestar pero que conviven, sobre todo en el área metropolitana con otras realidades de exclusión permanente y una subcultura criminal con poca presencia del Estado.

Todo esto cambia el escenario para el que fueron diseñadas las políticas sociales. Leal dice que se presumía que las personas ingresaban a la delincuencia porque no encontraban trabajo, pero la fractura social invirtió esa relación y hoy hay quienes antes de vincularse a la educación y al empleo ya están predispuestos al delito.

El sociólogo dijo que con programas sociales no se podrá disputar al narcotráfico que paga 2 mil pesos por noche a gurises de doce o trece años para que cuiden un fierro o una boca de droga.

Leal agregó que hay problemas de coordinación entre las políticas sociales y las de seguridad y concluyó: “es muy fácil repartir, pero en algún momento hay que cortar el chorro. Y creo que llegó ese momento”. Más adelante agregó: “no puede ser que haya gente que use al estado para los beneficios sociales que hay laburantes que no tienen, pero que después terminen siendo procesados por narcotráfico, por usurpación, por extorsión y sigan cobrando. Ahí hay algo que no funciona”.

Telemundo consultó al Mides sobre estos dichos y desde el Ministerio se respondió que por ahora no se harán declaraciones al respecto.